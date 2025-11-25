सोने और चांदी के रेट में बढ़ोतरी, 24 कैरेट, 22 कैरेट और चांदी का ताजा बाजार भाव जानें

डिजिटल डेस्क, मुजफ्फरपुर। Muzaffarpur silver price today: पिछले दो दिनों के ट्रेंड के उलट मंगलवार का दिन सोने और चांदी की कीमत में बढ़ोतरी का दिन रहा। वहीं कीमत में और कमी होने के बाद आभूषण खरीदने की सोच रहे लोगों को थोड़ा झटका लगा।

बैंक बाजार की रिपोर्ट के अनुसार मंगलवार यानी 25 नवंबर 2025 को मुजफ्फरपुर के सराफा बाजर में तेजी का दौर चला। पूरे दिन दोनों प्रमुख धातुओं की कीमत में चमक देखने को मिली। सोने की कीमत में जहां 1.48 प्रतिशत की बढ़त देखने को मिली वहीं चांदी की कीमत में 1.72 प्रतिशत का उछाल दिखा।

एक तरह से कहा जा सकता है कि पिछले दो-तीन कारोबारी सत्र के दौरान दोनों प्रमुख धातुओं की कीमत में जो कमी हुई थी। वह मंगलवार को न केवल पूरी हो गई वरन कीमत उसके भी आगे निकल गई। इसके परिणामस्वरूप आभूषण महंगे बिके।

सोने-चांदी की कीमतें सोना (24 कैरेट, 10 ग्राम): ₹ 1,23,850

सोना (22 कैरेट, 10 ग्राम) : ₹ 1,17,950

चांदी (1 ग्राम): लगभग ₹ 174

चांदी (1 किलोग्राम): लगभग ₹ 1,74,000 एक दिन पहले से यदि इनकी तुलना करें तो 24 नवंबर 2025 को प्रति 10 ग्राम 22 ग्राम सोने की कीमत ₹ 1,16,200 थी। जो ₹ 1,750 बढ़कर मंगलवार यानी 25 नवंबर 2025 को ₹ 1,17,950 हो गई।

उसी तरह से 24 नवंबर 2025 को प्रति 10 ग्राम 24 कैरेट सोने की कीमत ₹ 1,22,010 थी। इसमें तो ₹ 1,840 का उछाल देखने को मिला और इसकी कीमत ₹ 1,23,850 हो गई। यानी करीब 1.50 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई।

अब चांदी की बात कर लेते हैं। इसमें तो ₹ 3,000 की बढ़त देखने को मिली। एक किग्रा चांदी के बाजार भाव की बात करें तो 24 नवंबर 2025 को इसकी कीमत ₹ 1,71,000 थी जो मंगलवार यानी 25 नवंबर 2025 को ₹ 1,74,000 हो गई। तात्पर्य यह कि 1.72 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई।