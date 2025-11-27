मुजफ्फरपुर में कुत्ते ने बच्ची को नोच डाला, इलाज के दौरान मौत
मुजफ्फरपुर के पारू थाना क्षेत्र में एक हृदयविदारक घटना हुई। मोहजमा गांव में मंगलवार को एक कुत्ते ने तीन साल की बच्ची पर हमला कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई। इलाज के दौरान एसकेएमसीएच में बच्ची की मौत हो गई। यह घटना क्षेत्र में दहशत का माहौल पैदा कर गई है।
संवाद सहयोगी, पारू। पारू थाना क्षेत्र के मोहजमा गांव में मंगलवार को कुत्ता के काटने से जख्मी तीन वर्षीय एक बच्ची की मौत इलाज के दौरान एसकेएमसीएच में हो गई । मृतका गांव निवासी कमलेश सहनी की पुत्री बतायी जा रही है।
जानकारी के मुताबिक मोहजामा गांव निवासी कमलेश सहनी की पुत्री शिवानी अपने दरवाजे के सामने सड़क पर खड़ी थी कि इसी बीच दौड़ता हुआ कुत्ता आया और उसे बेरहमी से सिर पर हमला कर दिया। जिससे वो बुरी तरह घायल हो गयी।
गांव की सड़कों पर दौड़ते रहता है झुंड
स्वजनों ने आनन-फानन में इलाज के लिए पारू सीएचसी में भर्ती कराया जहां डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर हालत देख एसकेएमसीएच रेफर कर दिया, उधर गांव के कुछ लोगों ने बताया कि आय दिनों कुत्तों का झुंड गांव की सड़कों पर दौड़ता रहता है।
इसी दौरान शिवानी को काटकर घायल कर दिया, जिसका के दौरान मौत हो गई। थानाध्यक्ष चंदन कुमार ने बताया कि कुत्ते के काटने से एक बच्ची की मौत मामले की जानकारी मिली है, लेकिन अभी तक कोई लिखित शिकायत नहीं मिली है।
