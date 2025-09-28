Language
    'बहुत हुआ ओम शांति... अब होगी ओम क्रांति', गिरिराज सिंह का बांग्लादेशी घुसपैठ पर बड़ा बयान

    By Prem Shankar Mishra Edited By: Piyush Pandey
    Updated: Sun, 28 Sep 2025 05:30 AM (IST)

    केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने मुजफ्फरपुर में बांग्लादेशी घुसपैठियों द्वारा देश की जनसंख्या में बदलाव लाने की बात कही। उन्होंने घुसपैठियों को बाहर निकालने का संकल्प दोहराया। गिरिराज सिंह ने जातियों के नशे पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि इससे देश की स्थिति खराब हो रही है। उन्होंने बेटियों की सुरक्षा पर भी जोर दिया और विभाजन की बात दोहराई।

    गिरिराज सिंह ने बांग्लादेश घुसपैठ पर साधा निशाना। (फाइल फोटो)

    जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने शनिवार को कहा कि बांग्लादेशी घुसपैठियों ने देश की डेमोग्राफी बदल दी है।

    बांग्लादेशी घुसपैठियों को देश से बाहर निकालने का हमलोगों ने संकल्प लिया है। मां से यही प्रार्थना है कि अब ओम शांति-शांति नहीं ओम क्रांति-क्रांति दिखाएं।

    वे गिरिराज सिंह फैंस क्लब की ओर से खादी भंडार के सभागार में आयोजित फलाहार कार्यक्रम में शामिल हाेने आए थे।

    उन्होंने कहा कि बाबा गरीबनाथ को हम लाखों की संख्या में जल तो चढ़ाते हैं। जल चढ़ाने के बाद जातियों का नशा चढ़ जाता है। इसलिए देश की स्थिति खराब होती जा रही है।

    यही हाल रहा तो स्थिति और खराब होगी। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि कलेवा बांधकर बांग्लादेशी बहरुपिया आते हैं। आपकी बेटियों को देश से लेकर जा रहे हैं। पूर्व में कहा गया था कि बंटोगे तो कटोगे। यह साफ दिख रहा है कि बटेंगे तो कटेंगे।

    कार्यक्रम में केदार प्रसाद गुप्ता, उदय शंकर प्रसाद सिंह, महापौरा निर्मला देवी, पूर्व विधायक बेबी कुमारी, नार्थ बिहार चैंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष श्याम सुंदर भीमसेरिया, उपाध्यक्ष गरीबनाथ बंका, भाजपा नेता देवांशु किशोर, राजीव कुमार, कार्यक्रम पदाधिकारी मनीष चौधरी, धनंजय कुमार, वीरेंद्र कुमार सिंह आदि मौजूद थे।