'बहुत हुआ ओम शांति... अब होगी ओम क्रांति', गिरिराज सिंह का बांग्लादेशी घुसपैठ पर बड़ा बयान

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने शनिवार को कहा कि बांग्लादेशी घुसपैठियों ने देश की डेमोग्राफी बदल दी है।

बांग्लादेशी घुसपैठियों को देश से बाहर निकालने का हमलोगों ने संकल्प लिया है। मां से यही प्रार्थना है कि अब ओम शांति-शांति नहीं ओम क्रांति-क्रांति दिखाएं।

वे गिरिराज सिंह फैंस क्लब की ओर से खादी भंडार के सभागार में आयोजित फलाहार कार्यक्रम में शामिल हाेने आए थे।

उन्होंने कहा कि बाबा गरीबनाथ को हम लाखों की संख्या में जल तो चढ़ाते हैं। जल चढ़ाने के बाद जातियों का नशा चढ़ जाता है। इसलिए देश की स्थिति खराब होती जा रही है।