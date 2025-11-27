Muzaffarpur Crime : एटीएम ठगी का नया खेल, कार्ड बदलकर उड़ाई रकम... आम लोग कितने सुरक्षित?

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। मिठनपुरा थाना क्षेत्र के बेला रोड में एक शापिंग माल के समीप एसबीआइ की एटीएम में निकासी करने गए बेला के एक युवक को डरा धमकाकर बदमाशों ने डेबिट कार्ड बदल लिया। इसके चंद मिनट के अंदर 15 हजार रुपये खाते से उड़ा लिए गए।

मामले में पीड़ित मुन्ना कुमार ने मदद के लिए 112 पर शिकायत की। आरोप है कि सूचना के बाद भी पुलिस मौके पर नहीं पहुंची। बाद में मिठनपुरा थाने में घटना की शिकायत की। पुलिस इसकी जांच कर रही है।

बताया गया कि एक बाइक पर सवार दो फ्राड में से एक पीछे बैठा उतरा। दूसरी बाइक पर एक युवक एटीएम के बाहर रुका रहा। इसी दौरान करीब 12 मिनट तक एक बाइक सड़क की दूसरी तरफ रुकी रही। डेबिट कार्ड बदलने के बाद दूसरी बाइक पर सवार होकर फ्राड फरार हो गया। बता दें कि शहर के विभिन्न इलाकों में एटीएम फ्राड गिरोह के बदमाशों द्वारा डेबिट कार्ड बदलकर इस तरह की घटनाओं को लगातार अंजाम दिया जा रहा है। फिर भी एबदमाशों की गिरफ्तारी नहीं की जा रही है।

चाकूबाजी से मौत मामले में जेल में बंद आरोपित की जमानत अर्जी खारिज मुजफ्फरपुर। रामपुर हरि थाने के धनुषी गांव में तेज रफ्तार गाड़ी चलाने का विरोध पर गोलीबारी में घायल व चाकूबाजी में युवक की मौत के मामले में कल्याणपुर के नवीन कुमार की जमानत अर्जी पर सुनवाई हुई।

न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम (पूर्वी) मंजूर आलम ने अर्जी को खारिज कर दिया है। इसी मामले में जेल में बंद हथौड़ी सहिलाबल्ली पंचायत के मुखिया मुख्य आरोपित अंजनी साह के जमानत की अर्जी पर एडीजे-पांच में शुक्रवार को सुनवाई होगी। धनुषी गांव में 27 अक्टूबर की रात सोहन कुमार व विवेक कुमार खड़े थे।

इस दौरान तेज रफ्तार गाड़ी चलाने का उसने विरोध किया। इस पर आरोपित मुखिया व समर्थकों ने फायरिंग व चाकूबाजी की। इसमें विवेक कुमार (24) को चाकू गोद दिया। वहीं, सोहन शर्मा (49) को गोली मार दी। एसकेएमसीएच में इलाज के दौरान चाकू से घायल विवेक कुमार की मौत हो गई थी। गोली से जख्मी सोहन शर्मा का इलाज चल रहा है।