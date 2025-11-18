Language
    मुजफ्फरपुर-छपरा के बीच कनेक्टिविटी सुधरेगी, पारू में 589 करोड़ रुपये से गंडक नदी पर बनेगा पुल

    By Babul Deep Edited By: Rajat Mourya
    Updated: Tue, 18 Nov 2025 09:30 PM (IST)

    मुजफ्फरपुर के पारू में गंडक नदी पर 589 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले पुल के लिए सर्वे शुरू हो गया है। पुल निर्माण विभाग भूमि अधिग्रहण का आकलन कर रहा है। इस पुल के बनने से मुजफ्फरपुर और छपरा के बीच कनेक्टिविटी बेहतर होगी, जिससे दूरी कम हो जाएगी और लगभग एक लाख लोगों को फायदा होगा। यह पुल तीन लेन का होगा।

    जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। पारू के फतेहाबाद में गंडक नदी पर उच्चस्तरीय पुल के निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो गई है। पुल निर्माण विभाग ने इसके लिए क्षेत्र में सर्वे शुरू कर दिया है। पुल निर्माण के लिए भूमि अधिग्रहण को लेकर सर्वे और इसका आकलन किया जा रहा है, ताकि यह पता लग सके कि पुल के एप्रोच पथ बनाने के लिए कितनी भूमि का अधिग्रहण किया जाएगा।

    फिर अधिग्रहण को लेकर इसकी अधियाचना जिला भू-अर्जन विभाग को भेजी जाएगी। अधिग्रहण पर खर्च होने वाली राशि का प्राक्कलन भी तैयार किया जाएगा। इस पुल के निर्माण की प्रशासनिक स्वीकृति कैबिनेट की बैठक में पहले ही मिल चुकी है।

    इस पुल के निर्माण पर करीब 589 करोड़ रुपये खर्च होंगे। इसकी लंबाई करीब 2280 मीटर होगी। विभागीय अधिकारियों की मानें तो सर्वे में आवासीय और खेतिहर भूमि के आने की संभावना है।

    इसका सटीक आकलन करने के बाद खाता-खेसरा नंबर के साथ अधियाचना भेजी जाएगी। इसके निर्माण से मुजफ्फरपुर-छपरा के तरैया प्रखंड के चंचलिया सीधे जुड़े जाएगा। इससे मुजफ्फरपुर से पारू होकर छपरा, सिवान, गोपालगंज होते हुए उत्तर प्रदेश के बनारस तक आवागमन सुगम बनेगा।

    बताया गया कि यह तीन लेन का ब्रिज होगा और इसमें एप्रोच पथ भी शामिल होगा। पुल बन जाने से पारू से छपरा जाने के लिए 49 किमी की दूरी घटकर सिर्फ 10 किमी रह जाएगी। इससे करीब पारू समेत आसपास के एक लाख से अधिक की आबादी को लाभ मिलेगा।