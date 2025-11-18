मुजफ्फरपुर-छपरा के बीच कनेक्टिविटी सुधरेगी, पारू में 589 करोड़ रुपये से गंडक नदी पर बनेगा पुल

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। पारू के फतेहाबाद में गंडक नदी पर उच्चस्तरीय पुल के निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो गई है। पुल निर्माण विभाग ने इसके लिए क्षेत्र में सर्वे शुरू कर दिया है। पुल निर्माण के लिए भूमि अधिग्रहण को लेकर सर्वे और इसका आकलन किया जा रहा है, ताकि यह पता लग सके कि पुल के एप्रोच पथ बनाने के लिए कितनी भूमि का अधिग्रहण किया जाएगा।

फिर अधिग्रहण को लेकर इसकी अधियाचना जिला भू-अर्जन विभाग को भेजी जाएगी। अधिग्रहण पर खर्च होने वाली राशि का प्राक्कलन भी तैयार किया जाएगा। इस पुल के निर्माण की प्रशासनिक स्वीकृति कैबिनेट की बैठक में पहले ही मिल चुकी है।

इस पुल के निर्माण पर करीब 589 करोड़ रुपये खर्च होंगे। इसकी लंबाई करीब 2280 मीटर होगी। विभागीय अधिकारियों की मानें तो सर्वे में आवासीय और खेतिहर भूमि के आने की संभावना है। इसका सटीक आकलन करने के बाद खाता-खेसरा नंबर के साथ अधियाचना भेजी जाएगी। इसके निर्माण से मुजफ्फरपुर-छपरा के तरैया प्रखंड के चंचलिया सीधे जुड़े जाएगा। इससे मुजफ्फरपुर से पारू होकर छपरा, सिवान, गोपालगंज होते हुए उत्तर प्रदेश के बनारस तक आवागमन सुगम बनेगा।