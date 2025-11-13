Gaighat Vidhan Sabha Chunav Result: कौन होगा मुजफ्फरपुर की इस सीट का किंग... ये दल कर देगा बड़ा खेल?

ड‍िजिटल डेस्‍क, गायघाट। Gaighat Vidhan Sabha Chunav Result 2025: गायघाट विधानसभा सीट, मुजफ्फरपुर जिले के अंतर्गत आती है। इस सीट पर पहले चरण में यानी 06 नवंबर 2025 को वोटिंग हुई थी।

गायघाट सीट पर जनशक्ति जनता दल से उमेश प्रसाद सिंह, जनसुराज पार्टी से अशोक कुमार सिंह मैदान में उतरे हैं।

गायघाट विधानसभा सीट बिहार की 243 विधानसभा सीटों में से एक है। ये मुज्जफरपुर लोकसभा सीट के अंतर्गत आने वाली विधानसभा सीट है। 1967 में हुए पहले चुनाव में यहां कांग्रेस के नीतेश्वर प्रसाद सिन्हा विजयी रहे थे। 2015 में यहां से आरजेडी के महेश्वर प्रसाद यादव ने चुनाव जीता था। 2020 में निरंजन राय ने इस सीट को आरजेडी के खाते में डाला।