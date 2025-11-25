मुजफ्फरपुर-छपरा रोड में रेवा घाट पर बनेगा फोरलेन पुल, NHAI ने शुरू की भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया
मुजफ्फरपुर-छपरा रोड पर सरैया के रेवा घाट में गंडक नदी पर फोरलेन पुल का निर्माण होगा। एनएचएआई ने भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू कर दी है। पहले अधिग्रहित भूमि का रिकॉर्ड मांगा गया है। वर्तमान में रेवा घाट पुल संकीर्ण होने के कारण जाम लगता है, फोरलेन बनने से मुजफ्फरपुर-छपरा एनएच पर परिचालन सुगम होगा।
जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। गंडक नदी पर स्थित सरैया में रेवा घाट पर फोरलेन पुल का निर्माण कराया जाएगा। इसकी प्रक्रिया शुरू हो गई है। एनएचएआई की ओर से भूमि अधिग्रहण को लेकर आकलन किया जा रहा है। एनएचएआई छपरा के परियोजना निदेशक राजू कुमार ने जिला भू-अर्जन पदाधिकारी को इससे अवगत कराया है।
बताया गया कि पूर्व में मुजफ्फरपुर-छपरा एनएच के निर्माण को लेकर भूमि का अधिग्रहण किया गया था। अब इस सड़क को फोरलेन किया जाना है। साथ ही रेवा घाट पर पुल भी बनना है। इसे लेकर पूर्व से अधिग्रहित की गई जमीन से संबंधित रिकॉर्ड देने का अनुरोध किया है, ताकि इसका आकलन कर आगे की कार्रवाई की जा सके।
उन्होंने पूर्व में एनएचएआई द्वारा किए गए सर्वे का पूरा ब्योरा भेजा है। इसमें सर्वे से संबंधित करीब 98 नंबर हैं। इसी आधार पर भूमि का खतियान उपलब्ध कराने को कहा है।
सभी भूमि सरैया अंचल अंतर्गत ही अधिग्रहित की गई थीं। खतियान के अवलोकन के बाद वहां सीमांकन व मापी प्रक्रिया होगी तभी शेष भूमि का पता लग सकेगा। परियोजना निदेशक ने इसे प्राथमिकता के आधार पर लेकर रिपोर्ट देने का अनुरोध किया है।
विदित हो कि यह एनएच पथ निर्माण विभाग के अधीन थी। अब इसे फोरलेन किया जाना है तो एनएचएआई को जवाबदेही सौंपी गई है। वर्तमान में रेवा घाट पुल है, लेकिन यह बहुत संकीर्ण है।
इससे प्रतिदिन भीषण जाम की समस्या उत्पन्न होती है। इसके अलावा मुजफ्फरपुर-छपरा एनएच पर वाहनों का भी परिचालन बढ़ गया है। इसे देखते हुए फोरलेन बनाने का निर्णय लिया गया है।
