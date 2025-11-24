Bihar news : आखिर क्या गलती हुई? मुजफ्फरपुर और भोजपुर के चार वुशू खिलाड़ी दो साल के लिए बैन

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर जिला वुशू संघ की मेजबानी में इस साल मई में झपहां में हुई राज्य वुशू प्रतियोगिता के दौरान हंगामा, मारपीट व तोड़-फोड़ करने के आरोप में वुशू के चार खिलाड़ियों पर किसी भी प्रतियोगिता में भाग लेने पर प्रतिबंध लगाया गया है।

मुजफ्फरपुर के रंजीत कुमार, भोजपुर के प्रियरंजन व रवि तिवारी पर दो साल और भोजपुर के आयुष ठाकुर पर एक साल का प्रतिबंध लगाया गया है। यह प्रतिबंध पटना में हुई राज्य वुशू संघ की बैठक में घटना की सुनवाई के बाद लगाया गया। साथ ही भोजपुर जिला संघ को भी इस तरह की घटना आगे नहीं हो इसके लिए चेतावनी दी गई।

राज्य संघ की महासचिव सुमन मिश्रा ने बताया राज्य प्रतियोगिता के दौरान भोजपुर व पटना के बीच मुकाबला एक-एक के बराबरी पर छूटा था। मैच का परिणाम तय करने के लिए तीसरा राउंड कराने का निर्णय लिया गया, जिससे भोजपुर के खिलाड़ियों ने मानने से इन्कार कर दिया और निर्णायकों पर भेदभाव का आरोप लगाते हुए एरिना में बैठ गए।

मुजफ्फरपुर के खिलाड़ी ने जब उनको मानने का प्रयास किया तो मामला और उलझ गया। भोजपुर के खिलाड़ियों ने इसके बाद मारपीट की और आयोजन स्थल पर रखे सामान के साथ तोड़फोड़ की। घटना के वीडियो फुटेज के आधार पर कार्रवाई की गई है। बैठक में इसके अलावा जनवरी में राजगीर में तकनीकी सेमिनार कराने का निर्णय लिया गया।