    मुजफ्फरपुर में MBBS की सीटें क्यों नहीं भर पाईं, आखिर गड़बड़ी कहां?

    By Keshav Kumar Edited By: Dharmendra Singh
    Updated: Tue, 18 Nov 2025 11:04 PM (IST)

    मुजफ्फरपुर के श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय में एमबीबीएस की तीसरे दौर की काउंसलिंग के बाद भी चार सीटें खाली रह गई हैं। प्राचार्य डॉ. आभा रानी सिन्हा ने रिक्त सीटों को भरने के लिए बोर्ड को पत्र लिखा है। कॉलेज में 120 सीटों में से 116 पर नामांकन हो चुका है। प्राचार्य ने छात्रों से महाविद्यालय में अनुशासन बनाए रखने की अपील की है।

    इस खबर में प्रतीकात्मक तस्वीर लगाई गई है। 

    जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर । श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय में एमबीबीएस के थर्ड राउंड काउंसिलिंग के बाद भी एमबीबीएस की चार सीटें खाली रह गई हैं। प्राचार्य डा. आभा रानी सिन्हा ने थर्ड राउंड काउंसिलिंग के बाद रिक्त सीटों की भरपाई के लिए बोर्ड को पत्राचार किया है।

    प्राचार्य ने बताया कि यहां एमबीबीएस के 120 सीट है। 116 छात्रों ने नामांकन लिया है। नामांकन लिए छात्रों की सूची बोर्ड को उपलब्ध करा दिया गया है। रिक्त सीटों पर बोर्ड के द्वारा छात्रों की एलाटमेंट सूची बोर्ड को भेज दी गयी है।

    प्राचार्य ने बताया कि 120 सीटों पर एमबीबीएस सीटों पर स्टेट कोटा के तहत 98, आल इंडिया कोटा के तहत 18 और सेंट्रल नामिनी के तहत 4 सीटों पर नामांकन होना तय है।

    प्राचार्य ने बताया कि नामांकन लिए छात्रों का शैक्षणिक कागजात की जांच नामांकन प्रभारी डा. अन्नत प्रसाद के नेतृत्व में किया गया है। पूर्व से नामांकित 55 छात्रों को वर्ग 15 अक्टूबर से संचालित है।

    नए नामांकित छात्रों को एक्सट्रा क्लासेज के तहत वर्ग पूरा करने का मौका दिया जाएगा। सभी नामांकित छात्रों की सूची विभागाध्यक्ष व वार्डेन को उपलब्ध करा दिया गया है। उन्होंने छात्रों से महाविद्यालय का अनुशासन बनाए रखने की अपील किया है।

    स्नातक सेकंड सेमेस्टर की कापियों का मूल्यांकन 20 से

    मुजफ्फरपुर : बीआरए बिहार विश्वविद्यालय पिछले महीने समाप्त हुई स्नातक सेकंड सेमेस्टर की कापियों का मूल्यांकन गुरुवार से शुरू होगा। इसको लेकर विश्वविद्यालय की ओर से तैयारियां चल रही हैं। विभिन्न जिलों में बनाए गए कलेक्शन सेंटर से उत्तर पुस्तिकाएं लगभग मुख्यालय में आ चुकी हैं। कापियों के मूल्यांकन के लिए विश्वविद्यालय की ओर से तीन केंद्र बनाए गए हैं।

    उत्तर पुस्तिकाओं की जांच आरडीएस कालेज, एलएस कालेज और सोशल साइंस ब्लाक में होगा। जिन विषयों में विद्यार्थियों की संख्या अधिक है ऐसे विषयों में कापियों की जांच सबसे पहले होगी। इसमें इतिहास, हिंदी, अंग्रेजी जैसे विषय शामिल हैं।

    गुरुवार से शिक्षकों के योगदान के साथ मूल्यांकन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। परीक्षा विभाग की ओर से यह प्रस्ताव तैयार किया गया है कि अब मूल्यांकन करने वाले शिक्षकों के रेमुनरेशन का भुगतान केंद्र पर ही होगा। इसके लिए तैयारी पूरी कर ली गई है। अब उन्हें रेमुनरेशन के लिए लेखा विभाग और विश्वविद्यालय का चक्कर नहीं लगाना होगा।

    नई व्यवस्था को स्नातक सेकंड सेमेस्टर की कापियों के मूल्यांकन प्रक्रिया से लागू किया जाएगा। परीक्षा नियंत्रक डा. राम कुमार ने बताया कि उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन गुरुवार से होगा।