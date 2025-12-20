Bihar News: चार दिन बाद मासूम ने हारी जिंदगी की जंग, मारपीट में आरोपित ने काट दिया था पैर
मुजफ्फरपुर के बोचहां में एक साल के दिव्यांश की इलाज के दौरान मौत हो गई, चार दिन पहले नशे में धुत मुकेश सहनी ने बच्चे का पैर काट दिया था। बच्चे की मां ...और पढ़ें
संवाद सहयोगी, बोचहां। आखिरकार एक साल का मासूम दिव्यांश चार दिन के बाद जिंदगी की जंग हार गया। शनिवार को एसकेएमसीच ने दिव्यांश ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया।
इसके बाद पूरे परिवार में कोहराम मच गया। गौरतलब है कि थाना क्षेत्र के जगाई-मझौली गांव में सोमवार की रात नशे की हालत में पड़ोस का ही मुकेश सहनी तेज आवाज वाली बाइक बिना नंबर प्लेट के उनके दरवाजे पर लेकर आया था।
दिव्यांश की मां गुड़िया देवी ने कहा कि जब उसने बाइक से तेज आवाज नहीं करने के लिए मना किया तो आरोपित मुकेश सहनी ने गाली-गलौज और मारपीट शुरू कर दी।
इसी दौरान मुख्य आरोपी मुकेश सहनी ने तेज धारदार हंसुली से मासूम दिव्यांश का बायां पैर काट दिया था। इस बीच बच्चे को बचाने आईं उसकी मां और मौसी पर भी हमला किया गया, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गईं।
आनन-फानन में मासूम को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां चार दिन की जंग के बाद शनिवार देर शाम उसने दम तोड़ दिया।
इस संबंध में गुड़िया देवी ने मुख्य आरोपी मुकेश सहनी समेत कुल पांच लोगों पर नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई है। थानाध्यक्ष श्रीकांत चौरसिया ने पुष्टि करते हुए बताया कि यह मामला चार दिन पूर्व का है और घायल बच्चे दिव्यांश की शनिवार देर शाम मौत हो गई है।
पोस्टमास्टम रिपोर्ट आने के बाद नामजद प्राथमिकी में अब आरोपी पर हत्या की धारा जोड़ दी जाएगी। उन्होंने यह भी बताया कि मुख्य आरोपी मुकेश सहनी को इलाज के बाद शनिवार को जेल भेज दिया गया।
पुलिस बाकी सभी नामजद आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी कर रही है।
