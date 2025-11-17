Language
    जहां सोए थे, वहीं पर जल गए, बिहार के मुजफ्फरपुर की यह घटना पुलिस को लग रही 'असामान्य'

    By Sanjeev KumarEdited By: Ajit kumar
    Updated: Mon, 17 Nov 2025 12:14 PM (IST)

    Bihar News: बिहार के मुजफ्फरपुर स्थित मोतीपुर बाजार रोड में एक ही परिवार के पांच लोगों की जिंदा जलने से मौत हो गई। स्थिति यह हुई कि वे जहां सो रहे थे, वहीं जलकर मर गए। अब यह बात पुलिस को नहीं पच रही है। वह एफएसएल व पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है। इस बीच विशेष टीम ने इस घटना की जांच आरंभ कर दी है।

    Hero Image

    मोतीपुर बाजार में इसी कमरे में हुई थी टना। फाइल फोटो

    जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। Bihar News: चाहे कोई कितनी भी गहरी नींद में हो जब आग लगेगी तो कोई उसी स्थिति में कैसे रह सकता है? उसकी नींद खुलेगी तो जान बचाने के लिए थोड़ा बहुत ही सही, प्रयास तो करेगा? इधर-उधर भागेगा? ऐसे में जहां सोए थे वहीं जलकर मर गए, इस बात पर सवाल उठना सहज ही है। 

    मोतीपुर बाजार के नेता रोड इलाके में शनिवार की सुबह मकान में आग लगने से संदिग्ध परिस्थितियों में एक ही परिवार के पांच लोगों के जिंदा जलकर मौत मामले की पुलिस जांच कर रही है। इसके लिए विशेष टीम गठित की गई है। 

    घटनास्थल की प्रारंभिक जांच से यह पता चला कि जहां पर सभी सोए थे, वहीं पर जल गए। भागने की कोशिश नहीं की। ये बातें पुलिस को पच नहीं रही है। इस तरह के और कई सवाल सामने आ रहे है। इसको लेकर पुलिस इन सभी पहलुओं पर जांच कर रही है। 

    घटना की गंभीरता को देख गुत्थी सुलझाने के लिए एफएसएल की टीम को बुलाया गया था। एफएसएल की टीम ने मौके से कई साक्ष्य संकलन किए थे। जिसे जांच के लिए ले जाया गया है। गुत्थी सुलझाने के लिए पुलिस को एफएसएल जांच व पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है। 

    इसके अलावा कई का मोबाइल काल डिटेल को भी खंगाला जा रहा है। इससे भी कई बातों का पता चलेगा। दूसरी ओर झुलसे लोगों का भी बयान दर्ज नहीं हो पाया है। विदित हो कि आग लगने से पांच लोगों की जिंदा जलने से मौत हो गई थी। इसके अलावा पांच अन्य लोग झुलस गए थे। 

    पुलिस का कहना है कि झुलसे हुए लोगों से बयान लेने की कोशिश की गई, लेकिन किसी का बयान अभी तक दर्ज नहीं हो सका है। पुलिस का कहना है कि झुलसे लोग बयान देने की स्थिति में नहीं हैं। 

    इस घटना में झुलसे लोगों की स्थिति अधिक गंभीर होने की वजह से वे अभी बयान देने की स्थिति में नहीं हैं। कुछ दिनों बाद ही सही जब वे बयान देंगे तो पुलिस को जांच की एक दिशा मिल पाएगी। उसके बाद यह साफ हो पाएगा कि यह हादसा है या फिर किसी ने साजिशन इस घटना को अंजाम दिया। 

    घर में आग लगने से पांच लोगों की मौत मामले में सभी पहलुओं पर जांच की जा रही है। आग लगने के बाद किसी ने भागने की कोशिश नहीं की। इस तरह के और कई सवाल है। जिन पर जांच की जा रही है। झुलसे लोग बयान देने की स्थिति में नहीं है। इन सभी का बयान दर्ज किया जाएगा। अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट व एफएसएल जांच रिपोर्ट भी नहीं मिला है। इन सभी के अवलोकन के बाद ही मामला स्पष्ट हो पाएगा।

    सुचित्रा कुमारी, डीएसपी पश्चिमी वन