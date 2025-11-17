जहां सोए थे, वहीं पर जल गए, बिहार के मुजफ्फरपुर की यह घटना पुलिस को लग रही 'असामान्य'

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। Bihar News: चाहे कोई कितनी भी गहरी नींद में हो जब आग लगेगी तो कोई उसी स्थिति में कैसे रह सकता है? उसकी नींद खुलेगी तो जान बचाने के लिए थोड़ा बहुत ही सही, प्रयास तो करेगा? इधर-उधर भागेगा? ऐसे में जहां सोए थे वहीं जलकर मर गए, इस बात पर सवाल उठना सहज ही है।

मोतीपुर बाजार के नेता रोड इलाके में शनिवार की सुबह मकान में आग लगने से संदिग्ध परिस्थितियों में एक ही परिवार के पांच लोगों के जिंदा जलकर मौत मामले की पुलिस जांच कर रही है। इसके लिए विशेष टीम गठित की गई है।

घटनास्थल की प्रारंभिक जांच से यह पता चला कि जहां पर सभी सोए थे, वहीं पर जल गए। भागने की कोशिश नहीं की। ये बातें पुलिस को पच नहीं रही है। इस तरह के और कई सवाल सामने आ रहे है। इसको लेकर पुलिस इन सभी पहलुओं पर जांच कर रही है।

घटना की गंभीरता को देख गुत्थी सुलझाने के लिए एफएसएल की टीम को बुलाया गया था। एफएसएल की टीम ने मौके से कई साक्ष्य संकलन किए थे। जिसे जांच के लिए ले जाया गया है। गुत्थी सुलझाने के लिए पुलिस को एफएसएल जांच व पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है।

इसके अलावा कई का मोबाइल काल डिटेल को भी खंगाला जा रहा है। इससे भी कई बातों का पता चलेगा। दूसरी ओर झुलसे लोगों का भी बयान दर्ज नहीं हो पाया है। विदित हो कि आग लगने से पांच लोगों की जिंदा जलने से मौत हो गई थी। इसके अलावा पांच अन्य लोग झुलस गए थे।

पुलिस का कहना है कि झुलसे हुए लोगों से बयान लेने की कोशिश की गई, लेकिन किसी का बयान अभी तक दर्ज नहीं हो सका है। पुलिस का कहना है कि झुलसे लोग बयान देने की स्थिति में नहीं हैं।