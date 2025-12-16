चलती बिहार संपर्क क्रांति एक्सप्रेस के एसी कोच में धमाका, यात्रियों में दहशत

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। Bihar Sampark Kranti Express news: दरभंगा से नई दिल्ली जा रही 12565 बिहार संपर्क क्रांति एक्सप्रेस के एसी कोच एम-1 में सोमवार को उस समय अफरातफरी मच गई, जब शौचालय के पास रखा अग्निशमन यंत्र अचानक तेज आवाज के साथ फट गया। यंत्र के फटते ही उसके भीतर भरा केमिकल चारों ओर फैल गया, जिससे कोच में कुछ देर तक धुआं छाया रहा।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

यह घटना मुजफ्फरपुर-समस्तीपुर रेलखंड पर सिहो स्टेशन के समीप हुई। हालांकि हादसे के बाद ट्रेन को वहां नहीं रोका गया। कोच अटेंडेंट, एस्कॉर्ट पार्टी और टीटीई ने तत्काल इसकी सूचना मुजफ्फरपुर जंक्शन को दी। सूचना मिलने पर रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) सतर्क हो गया।

मुजफ्फरपुर स्टेशन पहुंचने पर आरपीएफ और कोचिंग डिपो के इंजीनियर ने संबंधित कोच की जांच की। इसके बाद हाजीपुर स्टेशन पर भी दोबारा निरीक्षण किया गया। आरपीएफ इंस्पेक्टर मनीष कुमार ने बताया कि इस घटना में किसी यात्री को कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन बड़ा हादसा टल गया।

चलती ट्रेन के भीतर अग्निशमन यंत्र के विस्फोट ने रेलवे की सुरक्षा व्यवस्था और उपकरणों के रखरखाव पर सवाल खड़े कर दिए हैं। अग्निशमन यंत्रों की देखरेख की जिम्मेदारी कोचिंग डिपो की होती है, लेकिन समय-समय पर जांच नहीं होने से उनकी स्थिति कमजोर हो जाती है।

गौरतलब है कि करीब दो साल पहले मुजफ्फरपुर जंक्शन पर आग बुझाने के दौरान एक अग्निशमन यंत्र फटने से कर्मचारी की मौत हो गई थी। उस घटना के बाद रेलवे में व्यापक जांच कराई गई थी, लेकिन समय बीतने के साथ व्यवस्था फिर ढीली पड़ती नजर आ रही है।