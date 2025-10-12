Language
    Muzaffarpur News: इलेक्ट्रॉनिक्स दुकान में भीषण आग, लाखों रुपए का सामान जलकर खाक

    By Ranjan Vats Edited By: Shashank Baranwal
    Updated: Sun, 12 Oct 2025 06:25 AM (IST)

    साहेबगंज में एक इलेक्ट्रॉनिक्स दुकान में शॉर्ट सर्किट से आग लगने के कारण 20 लाख रुपये का नुकसान हुआ। आग तेजी से फैली और गोदाम तक पहुंच गई। दमकल की गाड़ियों ने दो घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। दुकान संचालकों ने धनतेरस के लिए भारी मात्रा में सामान का भंडारण किया था, जो अब बर्बाद हो गया।

    Hero Image

    इलेक्ट्रानिक्स दुकान में आग से 20 लाख का सामान राख। फोटो जागरण

    संवाद सहयोगी, साहेबगंज। थाना क्षेत्र के नगर परिषद क्षेत्र में ब्रजनंदन चौक बस स्टैंड पर स्थित स्वास्तिक विजन नामक इलेक्ट्रानिक्स दुकान में शनिवार की रात आठ बजे बिजली के शार्ट सर्किट से आग लग गई। घटना में कम से कम 20 लाख रुपये मूल्य का सामान जलकर राख हो गया।

    बताया जाता है कि आग तेजी से फैल गई और दुकान की दूसरी मंजिल पर स्थित गोदाम को अपनी चपेट में ले लिया। स्थानीय लोगों के सहयोग से पहली मंजिल से सामान बाहर निकाला गया।

    घटना की सूचना मिलने पर साहेबगंज थाने से छोटी दमकल की गाड़ी मौके पर पहुंची और आग बुझाने का प्रयास शुरू किया। हालांकि, बड़ी दमकल की गाड़ी को घटनास्थल पर पहुंचने में एक घंटे से अधिक समय लगा।

    दो घंटे की मेहनत के बाद आग पर काबू पाया गया, लेकिन देर रात तक स्थिति नियंत्रण में नहीं आई। स्वास्तिक विजन के संचालक विंध्याचल प्रसाद गुप्ता और उनके पुत्र विक्की कुमार ने बताया कि धनतेरस के अवसर पर उन्होंने भारी मात्रा में इलेक्ट्रानिक्स सामान का भंडारण किया था, जो अब बर्बाद हो गया।

    आग से लगभग 20 लाख रुपये की संपत्ति के नुकसान का अनुमान लगाया जा रहा है। बड़ी दमकल की गाड़ी के देर से पहुंचने पर स्थानीय व्यवसायियों ने आक्रोश व्यक्त किया और साहेबगंज के लिए एक बड़ी दमकल की गाड़ी की मांग की। घटनास्थल पर भारी संख्या में लोगों की भीड़ जुट गई। थानाध्यक्ष सुनील कुमार दल बल के साथ घटनास्थल पर तैनात थे।