Muzaffarpur News: इलेक्ट्रॉनिक्स दुकान में भीषण आग, लाखों रुपए का सामान जलकर खाक

संवाद सहयोगी, साहेबगंज। थाना क्षेत्र के नगर परिषद क्षेत्र में ब्रजनंदन चौक बस स्टैंड पर स्थित स्वास्तिक विजन नामक इलेक्ट्रानिक्स दुकान में शनिवार की रात आठ बजे बिजली के शार्ट सर्किट से आग लग गई। घटना में कम से कम 20 लाख रुपये मूल्य का सामान जलकर राख हो गया।

बताया जाता है कि आग तेजी से फैल गई और दुकान की दूसरी मंजिल पर स्थित गोदाम को अपनी चपेट में ले लिया। स्थानीय लोगों के सहयोग से पहली मंजिल से सामान बाहर निकाला गया।

घटना की सूचना मिलने पर साहेबगंज थाने से छोटी दमकल की गाड़ी मौके पर पहुंची और आग बुझाने का प्रयास शुरू किया। हालांकि, बड़ी दमकल की गाड़ी को घटनास्थल पर पहुंचने में एक घंटे से अधिक समय लगा।

दो घंटे की मेहनत के बाद आग पर काबू पाया गया, लेकिन देर रात तक स्थिति नियंत्रण में नहीं आई। स्वास्तिक विजन के संचालक विंध्याचल प्रसाद गुप्ता और उनके पुत्र विक्की कुमार ने बताया कि धनतेरस के अवसर पर उन्होंने भारी मात्रा में इलेक्ट्रानिक्स सामान का भंडारण किया था, जो अब बर्बाद हो गया।