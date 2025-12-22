Muzaffarpur : बीआरए बिहार विश्वविद्यालय में स्नातक रिजल्ट क्लियर होने पर ही भरें पीजी नामांकन फार्म

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। Bihar latest news : बीआरए बिहार विश्वविद्यालय में पीजी सत्र 2025-27 के लिए सोमवार से आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई। विश्वविद्यालय ने स्पष्ट आदेश दिया कि जिन विद्यार्थियों का स्नातक पार्ट थर्ड का रिजल्ट क्लियर है, केवल वही आवेदन करेंगे।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

यूएमआइएस पोर्टल पर आनलाइन आवेदन होगा। नामांकन फार्म भरने के लिए 10 जनवरी तक पोर्टल खुला रहेगा। विश्वविद्यालय की ओर से कहा गया है कि जिन विद्यार्थियों का स्नातक पार्ट थर्ड का रिजल्ट क्लियर है, केवल वही आवेदन करेंगे। विश्वविद्यालय पीजी विभाग और कालेजों में 11 हजार से अधिक सीटों पर नामांकन की प्रक्रिया शुरू की गई है। पिछले महीने स्नातक सत्र 2022-25 के थर्ड ईयर का परिणाम जारी हुआ है। इसमें सफल अभ्यर्थी पीजी के लिए आवेदन करेंगे। जनवरी के दूसरे पखवारे में मेरिट लिस्ट जारी होने की संभावना है।

उधर, पेंडिंग रिजल्ट वाले छात्रों को फार्म भरने से रोका गया है। इस वजह से छात्र परेशान हैं। जिनका रिजल्ट पेंडिंग है, वे रिजल्ट ठीक कराने के लिए परीक्षा विभाग का चक्कर लगा रहे हैं ताकि कम से कम पीजी के लिए आवेदन कर सकें।

स्नातक रिजल्ट सुधार कराने को लेकर सोमवार को विद्यार्थी पहुंचे, जिसमें किसी को प्रायोगिक परीक्षा तो किसी को पार्ट वन तो किसी को पार्ट टू का अंक अपलोड नहीं है। अब तक जनवरी में विवि खुलने के बाद ही रिजल्ट में सुधार हो सकेगा। उसके बाद पीजी के लिए आवेदन कर सकेंगे।