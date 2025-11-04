Muzaffarpur Crime : घर में कलह से सहेली के यहां भागी पत्नी... वहां हाईवोल्टेज ड्रामा

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर । अहियापुर इलाके की एक महिला अपने पति से तंग आकर अपनी महिला दोस्त के यहां चली गई। इससे आक्रोशित होकर पीड़ित महिला का पति वहां पहुंच गया। घर में दस लोगों के साथ घुसे पीड़ित महिला के पति ने अपनी पत्नी की महिला दोस्त और उसके पति से जमकर मारपीट की। महिला का हाथ चाकू से काट दिया तो पति का सिर फोड़ दिया। मंगलसूत्र तोड़कर छीन लिया। पुत्र को उठाकर ले जाकर हत्या करने की धमकी दी।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

स्थानीय लोगों की मदद से दंपती को इलाज के लिए एसकेएमसीएच मे भर्ती कराया गया है। मामले को लेकर अयाचीग्राम के मनीष झा की पत्नी गुड़िया झा ने थाने मे प्राथमिकी कराई है। उसने कांटी हरपुर गणेश के चिंटू कुमार समेत नौ लोगों को आरोपित किया है।

पुलिस को बताया कि उसकी दोस्त वीणा देवी अपने पति से तंग आकर उसके घर आ गई थी। इसी बीच उसका पति चिंटू कुमार उसके घर मे घुसकर उसे और उसके पति के साथ मारपीट की। थानाध्यक्ष रोहन कुमार ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज कर गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की गई, लेकिन सभी घर से फरार मिले।

शौच से लौट रहे युवक के नाक में दांत काटा मुजफ्फरपुर। अहियापुर थाना के विजयी छपरा गांव मे कुछ लोगों ने शौच से लौट रहे युवक को घेर लिया। उसकी पिटाई करते हुए उसके नाक मे दांत काट लिया। जख्मी युवक को इलाज के लिए एसकेएमसीएच मे भर्ती कराया गया है।

मामले को लेकर भोला सहनी ने एसकेएमसीएच पुलिस में बयान दर्ज कराया है। मामले में बसंती सहनी, रंजीत सहनी, शुभम सहनी, मनोज सहनी समेत पांच लोगों को आरोपित किया है। आवेदक ने पुलिस को बताया कि उसका लड़का रंजन कुमार सुबह साढे छह बजे शौच करके घर वापस आ रहा था।

इसी दौरान उसके आरोपित पड़ोसी उसके पुत्र को गाली-गलौज करने लगे। जब इसका विरोध किया तो उसे सभी मिलकर मारपीट शुरू कर दिया। इसी दौरान रंजीत सहनी उसके पुत्र को नाक में दांत काटकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। जब वह सूचना मिलने पर पहुंचे तो उन्हे भी सभी आरोपित मिलकर पिटाई की।

बच्चों के विवाद में महिला की पिटाई कर बांस से लटकाया मुजफ्फरपुर । अहियापुर थाना के चकमोहम्मद मे कुछ लोगों ने बच्चों के विवाद में एक महिला के साथ जमकर मारपीट की। इस दौरान महिला का मुंह बांधकर बांस मे लटका दिया है। महिला के बच्चा के रोने की आवाज सुनकर स्थानीय ग्रामीणों के पहुंचने पर महिला का रस्सी खोलकर नीचे उतारा गया।

जख्मी महिला को इलाज के लिए एसकेएमसीएच मे भर्ती कराया गया है। पीड़ित महिला विकास पासवान की पत्नी मुस्कान कुमारी है। मामले को लेकर एसकेएमसीएच ओपी पुलिस ने मुस्कान का बयान दर्ज किया है। उसने अपने ससुर कमल पासवान, रिश्तेदार अरुण पासवान समेत छह लोगों को आरोपित किया है।

उसने अपने बयान मे मुस्कान ने पुलिस को बताया कि कुछ दिन पहले उसका बेटी उसकी ननद के बेटा को मारकर सिर फोड़ दिया था। इसी बात को लेकर सुबह छह बजे जब वह अपने घर पर खाना बना रही थी। सभी आरोपित पहुंच गए। गाली-गलौज करते हुए उसके साथ मारपीट शुरू कर दी। इसी दौरान कमल पासवान व अरुण पासवान कपड़ा से मुंह बांध दिया।