बिहार में क्या शुगर फैक्ट्री का नाम बदलकर ‘शुगर काम्प्लेक्स’ रखा जाएगा

अमरेंद्र तिवारी, मुजफ्फरपुर । गन्ना किसानों ने कहा है कि शुगर फैक्ट्री का नाम बदलकर शुगर काम्प्लेक्स किया जाना चाहिए, क्योंकि अब चीनी मिलों में सिर्फ चीनी ही नहीं, यहां एथेनाल, बिजली, खाद, गत्ता, कागज और जलावन समेत कई उत्पादों का निर्माण हो रहा है। ऐसे में परंपरागत नाम की जगह बहुआयामी उत्पादन इकाई के अनुरूप नया नाम आवश्यक है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

गन्ना किसानों ने बिहार सरकार की ओर से नौ बंद चीनी मिलों को चालू करने और 25 नई मिलों की स्थापना के प्रस्ताव का स्वागत किया। पताही में आयोजित बैठक की अध्यक्षता बिहार राज्य गन्ना किसान मोर्चा के अध्यक्ष अशोक प्रसाद सिंह ने की।

बैठक में गन्ना किसानों की समस्याओं और समाधान पर विस्तार से चर्चा हुई। मोर्चा ने निर्णय लिया कि 11 सदस्यीय दल मंत्री और वरीय अधिकारियों से मिलकर चीनी मिलों को चालू करने संबंधी अध्ययन और सुझाव सरकार को सौंपेगा।

बैठक में उद्यान रत्न किसान भोलानाथ झा, सुधा डेयरी के पूर्व चेयरमैन वीरेंद्र राय, पैक्स अध्यक्ष धर्मेंद्र प्रसाद सिंह, किसान नेता चंदेश्वर चौधरी, वरुण कुमार झा और लाल बाबू राय सहित अन्य किसान मौजूद रहे।