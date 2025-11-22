Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    गांजा और हथियार तस्करी में पूरा परिवार शामिल, मुजफ्फरपुर में मां-बेटे को जेल; मुख्य आरोपित पति फरार

    By Sanjiv Kumar Edited By: Nishant Bharti
    Updated: Sat, 22 Nov 2025 12:23 PM (IST)

    मुजफ्फरपुर के काजी मोहम्मदपुर में पुलिस ने छापेमारी कर एक महिला और उसके बेटे को गांजा और कारतूस के साथ गिरफ्तार किया। जांच में पता चला कि इस तस्करी में पूरे परिवार का हाथ है और महिला का पति फरार है। पुलिस को आशंका है कि वह नेपाल भाग गया है। पुलिस मामले की गहराई से जांच कर रही है और अन्य संदिग्धों की तलाश जारी है।

    prefferd source google
    Hero Image

    गांजा और हथियार तस्करी में पूरा परिवार शामिल

    जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। काजी मोहम्मदपुर थाने की पुलिस ने मझौलिया रोड लेनिन चौक में छापेमारी के दौरान घर से मिले 35 कारतूस, करीब पौने दो किलो गांजा जब्ती मामले में गिरफ्तार अफसाना परवीन व उसके पुत्र मो.शोहैल को पूछताछ के बाद जेल भेजा है। 

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    जांच में पुलिस को पता चला कि हथियार व मादक पदार्थ की तस्करी में पूरा परिवार शामिल है। महिला का पति अलाउद्दीन मियां फरार है। उसकी तलाश में कई जगहों पर छापेमारी की गई, लेकिन वह नहीं मिला। 

    आरोपी पति भागा नेपाल

    आशंका जताई जा रही है कि गिरफ्तारी से बचने के लिए वह नेपाल भाग गया है, क्योंकि वहां के तस्करों से उसका संपर्क हैं। एसएसपी सुशील कुमार ने बताया हथियार व मादक पदार्थ की तस्करी की सूचना पर कार्रवाई की गई थी। 

    इस दौरान महिला ने विरोध भी किया था। प्राथमिकी में इन दोनों के अलावा पति समेत अन्य को भी आरोपित किया गया है। पुलिस का कहना है कि जब्त किए गए कारतूस के पेंदी पर केवाइएनओसीएच 500 अंकित है।

    घर से कारतूस व गांजा जब्त 

    विदित हो कि गुरुवार को डीआईयू के साथ काजी मोहम्मदपुर थानाध्यक्ष नवलेश कुमार आजाद ने छापेमारी की। पुलिस ने महिला के घर को चारों ओर से घेर कर तलाशी ली तो कारतूस व गांजा जब्त किया गया। गिरफ्तारी के बाद थाने लाने के दौरान महिला ने हंगामा किया। पुलिस से नोकझोंक भी की थी। 

    दो दिनों में बेटी की शादी

    बताते हैं कि उसकी पुत्री की दो दिन बाद शादी होनी है। उसके घर पर कई मेहमान भी आए थे। पुलिस का कहना है कि पति व बेटे के साथ मिलकर महिला हथियार व मादक पदार्थ का धंधा करती है। जब्त कारतूस पुरानी राइफल के बताए जा रहे है। 

    पूछताछ में पता चला कि महिला के पहले पति की मौत हो चुकी है। इसके बाद करीब तीन वर्ष पूर्व उसने अलाउद्दीन से शादी की थी। हथियार व मादक पदार्थ की तस्करी में शामिल और कई की पहचान की गई है। इन सभी की गिरफ्तारी को लेकर कई जगहों पर छापेमारी की जा रही है।

    अंतरराज्यीय हथियार तस्करों से कनेक्शन  

    जांच में पुलिस को पता चला कि गिरफ्तार महिला व उसके पति का अंतरराज्यीय व नेपाल के हथियार एवं मादक पदार्थ तस्करों से कनेक्शन जुड़ा है। दूसरे राज्यों के हथियार तस्करों व मादक पदार्थ धंधेबाजों का इसके घर पर आना-जाना रहता है। 

    स्थानीय लोगों ने पुलिस को बताया कि पूर्व में कई बार उसके घर पर संदिग्ध गतिविधि में शामिल लोगों को देखा गया है। पुलिस सभी बिंदुओं पर जांच कर रही है। इन सभी के मोबाइल का कॉल डिटेल खंगाला जा रहा है। साथ ही पूर्व का आपराधिक रिकार्ड भी खंगाला जा रहा है।