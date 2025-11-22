फेसबुक से दोस्ती, 5 साल यौन तक शोषण, शादी से इनकार पर युवक ने की मारपीट
मुजफ्फरपुर में एक युवती ने फेसबुक पर दोस्ती के बाद पांच साल तक यौन शोषण और मारपीट का आरोप लगाते हुए पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। युवती का कहना है कि आरोपी ने शादी का झांसा देकर उसका शोषण किया और अब दूसरी लड़की से शादी कर रहा है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। शादी का झांसा देकर पांच वर्षों से यौन शोषण करने व मारपीट का आरोप लगाते हुए एक युवती ने सिकंदरपुर थाने में शिकायत की है। पुलिस इसकी जांच कर रही है।
आवेदन में युवती ने कहा कि वह मिठनपुरा थाना क्षेत्र की रहने वाली है। करीब पांच वर्ष पूर्व अखाड़ाघाट इलाके के एक युवक से फेसबुक पर दोस्ती हुई। इसके बाद प्रेम जाल में फंसाकर आरोपित ने उनसे नंबर ले लिया।
शादी की बात कहने पर टालमटोल
फिर शादी का झांसा देकर कई वर्षों तक पति-पत्नी की तरह दोनों एक साथ रहे। इस दौरान उसने यौन शोषण किया। शादी की बात कहने पर टालमटोल करता रहा। इतना ही शादी की बात करने पर अब मारपीट करता है।
युवती का आरोप है कि आरोपित ने उनके साथ मारपीट कर करीब दो लाख रुपये के जेवर भी ले लिए है। पिछले दिनों युवती को पता चला कि आरोपित दूसरी लड़की से शादी कर रहा है। पुलिस का कहना है कि जांच कर आगे की कार्रवाई की जा रही है।
