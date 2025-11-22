फेसबुक से दोस्ती, 5 साल यौन तक शोषण, शादी से इनकार पर युवक ने की मारपीट

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। शादी का झांसा देकर पांच वर्षों से यौन शोषण करने व मारपीट का आरोप लगाते हुए एक युवती ने सिकंदरपुर थाने में शिकायत की है। पुलिस इसकी जांच कर रही है। आवेदन में युवती ने कहा कि वह मिठनपुरा थाना क्षेत्र की रहने वाली है। करीब पांच वर्ष पूर्व अखाड़ाघाट इलाके के एक युवक से फेसबुक पर दोस्ती हुई। इसके बाद प्रेम जाल में फंसाकर आरोपित ने उनसे नंबर ले लिया।

शादी की बात कहने पर टालमटोल फिर शादी का झांसा देकर कई वर्षों तक पति-पत्नी की तरह दोनों एक साथ रहे। इस दौरान उसने यौन शोषण किया। शादी की बात कहने पर टालमटोल करता रहा। इतना ही शादी की बात करने पर अब मारपीट करता है।