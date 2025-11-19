Exam Alert: बीबोस की बारहवीं की परीक्षा नौ और दसवीं की 15 दिसंबर से
बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा बिहार मुक्त विद्यालयी शिक्षण एवं परीक्षा बोर्ड (बीबोस) की 12वीं की परीक्षा 9 से 24 दिसंबर तक और 10वीं की परीक्षा 15 से 23 दिसंबर तक दो पालियों में आयोजित की जाएगी। छात्रों को प्रश्नपत्र पढ़ने के लिए 15 मिनट का अतिरिक्त समय मिलेगा और परीक्षा शुरू होने से 30 मिनट पहले तक ही प्रवेश दिया जाएगा।
जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। Exam Alert: बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने बिहार मुक्त विद्यालयी शिक्षण एवं परीक्षा बोर्ड (बीबोस) के प्रथम उच्चतर माध्यमिक (12वीं) सैद्धांतिक परीक्षा नौ से 24 दिसंबर से होगी।
वहीं प्रथम व द्वितीय माध्यमिक (10वीं) के सैद्धांतिक परीक्षा 15 से 23 दिसंबर तक है। सैद्धांतिक परीक्षा दो पाली में आयोजित की जाएगी। 10वीं व 12वीं की पहली पाली की परीक्षा सुबह 9.30 बजे से दोपहर 12.45 बजे तक चलेगी, जबकि द्वितीय पाली की परीक्षा दोपहर दो बजे से शाम 5.15 बजे तक चलेगी।
सभी पालियों में 15 मिनट का अतिरिक्त समय प्रश्न को पढ़ने व समझने के लिए दिया जाएगा। परीक्षा केंद्रों पर परीक्षार्थियों का प्रवेश परीक्षा प्रारंभ से 30 मिनट पहले तक ही दिया जाएगा। विलंब से आने वाले को प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी।
12वीं का कार्यक्रम
- तिथि: पहली पाली ------------- द्वितीय पाली
- नौ दिसंबर: मैथिली, बंगला ------------- मगही l
- 11 दिसंबर: हिंदी ------------------ अंग्रेजी
- 12 दिसंबर ------ गणित --------- रसायन विज्ञान
- 15 दिसंबर: जीव विज्ञान------- भौतिक विज्ञान
- 16 दिसंबर ---- भूगोल ------------इतिहास
- 17 दिसंबर=== संस्कृत, अरबी ----------- मनोविज्ञान
- 18 दिसंबर: अर्थशास्त्र: गृहविज्ञान
- 19 दिसंबर: राजनीति विज्ञान -------------समाजशास्त्र
- 20 दिसंबर: योग एवं शारीरिक शिक्षा --------- कंप्यूटर विज्ञान
- 22 दिसंबर: संगीत --------------- चित्रकला
- 23 दिसंबर: व्यवसाय अध्ययन ------------- शिक्षाशास्त्र, दर्शनशास्त्र
- 24 दिसंबर ------------उर्दू ----------- लेखाशास्त्र, भोजपुरी
10वीं का कार्यक्रम
- तिथि ----- प्रथम पाली ---- द्वितीय पाली
- 15 दिसंबर: विज्ञान ----------- चित्रकला
- 16 दिसंबर: गृह विज्ञान -------------सामाजिक विज्ञान
- 17 दिसंबर: अंग्रेजी -------------- गणित
- 18 दिसंबर: हिंदी --------------- भारतीय संस्कृति एवं विरासत
- 19 दिसंबर: योग एवं शारीरिक शिक्षा -------------- बेसिक कंप्यूटर
- 20 दिसंबर: उर्दू ---------------- संस्कृत
- 22 दिसंबर: व्यवसाय अध्ययन -------------------- मैथिली
- 23 दिसंबर: भोजपुरी व बंगला --------------- अरबी व फारसी
