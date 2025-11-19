Exam Alert: बीबोस की बारहवीं की परीक्षा नौ और दसवीं की 15 दिसंबर से

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। Exam Alert: बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने बिहार मुक्त विद्यालयी शिक्षण एवं परीक्षा बोर्ड (बीबोस) के प्रथम उच्चतर माध्यमिक (12वीं) सैद्धांतिक परीक्षा नौ से 24 दिसंबर से होगी।

वहीं प्रथम व द्वितीय माध्यमिक (10वीं) के सैद्धांतिक परीक्षा 15 से 23 दिसंबर तक है। सैद्धांतिक परीक्षा दो पाली में आयोजित की जाएगी। 10वीं व 12वीं की पहली पाली की परीक्षा सुबह 9.30 बजे से दोपहर 12.45 बजे तक चलेगी, जबकि द्वितीय पाली की परीक्षा दोपहर दो बजे से शाम 5.15 बजे तक चलेगी।