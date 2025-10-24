मुजफ्फरपुर में ईवीएम की हुई ‘लाइनअप’, हर सीट पर पहुंचेगी चुनावी मशीन

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। विधानसभा चुनाव को लेकर ईवीएम/वीवीपैट का द्वितीय रैंडमाइजेशन शुक्रवार को पूरा हुआ। इसके बाद विधानसभावार इसका आवंटन कर दिया गया। इस दौरान सभी 11 विधानसभा क्षेत्रों के लिए ईवीएम का द्वितीय रैंडमाइजेशन समाहरणालय सभागार में किया गया। इस महत्वपूर्ण प्रक्रिया में सभी विधानसभावार निर्वाची पदाधिकारी, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा प्रतिनियुक्त प्रेक्षक, उम्मीदवार और उनके अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित रहे।

इस दौरान 88-गायघाट, 89-औराई, 90-मीनापुर, 91-बोचहां (अ.जा.), 92-सकरा (अ.जा.), 93-कुढ़नी, 94-मुजफ्फरपुर, 95-कांटी, 96-बरूराज, 97-पारू एवं 98-साहेबगंज विधानसभा के लिए उपलब्ध कराई गई ईवीएम का रैंडमाइजेशन किया गया। प्रक्रिया पूरी तरह कम्प्यूटरीकृत और पारदर्शी ढंग से संपन्न की गई, जिससे किसी भी प्रकार की शंका या मानवीय हस्तक्षेप की संभावना नहीं रहे।

द्वितीय रैंडमाइजेशन के उपरांत मतदान केन्द्रवार ईवीएम एवं वीवीपैट मशीनों का आवंटन किया गया। साथ ही, प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के लिए सुरक्षित मशीनों की सूची भी तैयार की गई, जिन्हें मतदान दिवस के दौरान किसी मशीन में तकनीकी खराबी आने की स्थिति में प्रतिस्थापन के लिए रखा जाएगा। रैंडमाइजेशन पूर्ण होने के बाद मतदान केंद्रवार आवंटित ईवीएम की सूची और सुरक्षित मशीनों की सूची सभी उम्मीदवार और उपस्थित प्रतिनिधियों के साथ साझा की गई। द्वितीय रैंडमाईजेशन की पूरी प्रक्रिया भारत निर्वाचन आयोग के ईवीएम मैनेजमेंट सिस्टम (ईएमएस) पोर्टल के माध्यम से की गई। आयोग द्वारा अनुमोदित यह प्रणाली सभी चरणों में डाटा सुरक्षा और विश्वसनीयता को सुनिश्चित करती है। सभी उम्मीदवार और प्रतिनिधियों ने इस प्रक्रिया पर संतोष जताया।