    EPF पेंशन में अड़चन: डिजिटल सिस्टम के बावजूद दफ्तरों में भटकने को मजबूर लोग

    By Gopal Tiwari Edited By: Ajit kumar
    Updated: Mon, 15 Dec 2025 08:38 PM (IST)

    employee provident fund pension: मुजफ्फरपुर में भविष्य निधि कार्यालय के चक्कर काट रहे पेंशनर्स अपनी पेंशन के लिए परेशान हैं। कर्मचारियों की छुट्टी के ...और पढ़ें

    EPF latest news: पेंशन के लिए लगा रहे भविष्य निधि कार्यालय का चक्कर। प्रतीकात्मक फोटो

    जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर।pension beneficiary complaint: कर्मचारियों के छुट्टी पर रहने के कारण भविष्य निधि में अटके कई लोगों के पेंशन के पैसे नहीं मिल रहे। इसको लेकर कुछ लोग एक साल से तो कुछ आठ तो कुछ पिछले दो महीने से परेशान हैं।

    इसकाे लेकर कई पेंशनर पिछले एक पखवारे से चक्कर काट रहे हैं। कुछ लोगों ने पेंशन मद तो कुछ लोग पेंशन की गड़बड़ी नहीं सुधरने पर परेशान हैं। बता दें कि नौकरी करने वाले कुछ रिटायर लोग जो बाहर चले गए, उनकी फाइल विगत दो महीने से अटकी पड़ी है।

    एक पेंशनधारी ने बताया कि वे लखनऊ में अपने परिवार के साथ रह रहे हैं। पेंशन का अप्लाई अक्टूबर में ही किए, आधा दिसंबर बीत गया, लेकिन एक पैसा पेंशन का नहीं मिला। इसके कारण परेशान हैं।

    फोन पर बात करने पर कर्मचारी के छूट्टी पर होने की बात बता टाल दिया जा रहा है। अखाड़ाघाट निवासी रिटायर शिक्षक नरेश कुमार ने बताया कि पिछले आठ महीना से भविष्य निधि कार्यालय में पेमेंट के लिए दौड़ रहे हैं।

    65 हजार रुपये में 29 हजार रुपये ही मिला है। 36 हजार के लिए कई बार यहां से लेकर पटना के अधिकारियों के साथ पत्राचार कर भुगतान कराने का आग्रह किया, फिर भी भुगतान नहीं हो रहा। उन्होंने कहा कि तिलक मैदान स्थित एक होटल में भविष्य निधि पटना के अधिकारी आए थे, उनको भी आवेदन देकर भुगतान का गुहार लगाया, फिर अभी तक भुगतान नहीं हुआत्र

    कितने दिनों तक चक्कर लगाना पड़ेगा, इसको लेकर भविष्य निधि के एक अधिकारी ने बताया कि कुछ कर्मचारी छूट्टी पर हैं, एक सप्ताह में सभी का पेमेंट चला जाएगा।