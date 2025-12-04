Language
    आपसी विवाद में बुजुर्ग की मौत, 4 घायल, एक रेफर

    By Shiv Shankar Vidyarthi Edited By: Nishant Bharti
    Updated: Thu, 04 Dec 2025 11:04 AM (IST)

    पारू थाना क्षेत्र के भटौलिया गांव में दो परिवारों के बीच आपसी विवाद में एक बुजुर्ग की मौत हो गई और चार लोग घायल हो गए। शंकर सिंह और अजय सिंह के परिवार ...और पढ़ें

    आपसी विवाद में बुजुर्ग की मौत

    संवाद सहयोगी, पारू। पारू थाना क्षेत्र के भटौलिया गांव में बुधवार की रात दो पट्टीदारों के बीच आपसी विवाद के कारण मारपीट में एक बुजुर्ग की मौत हो गई। इस घटना में मृतक की पत्नी समेत चार लोग घायल हुए हैं।

    जानकारी के अनुसार, गांव के निवासी शंकर सिंह और अजय सिंह के बीच पहले से विवाद चल रहा था। बुधवार की रात दोनों परिवारों के बीच विवाद बढ़ गया, जिसके परिणामस्वरूप लाठी-डंडों से मारपीट शुरू हो गई। 

    इस घटना में शंकर सिंह (62), उनकी पत्नी मीरा देवी (60) और पुत्र मुकुंद कुमार (44) घायल हुए, जबकि दूसरे पक्ष के अजय सिंह (58) और उनके पुत्र रोहित रंजन (26) भी चोटिल हुए। ग्रामीणों ने सभी घायलों को पारू सीएचसी में भर्ती कराया, जहां डॉ. श्रेया ने जख्मी शंकर सिंह को मृत घोषित कर दिया। 

    पोस्टमार्टम के लिए मेडिकल कॉलेज मुजफ्फरपुर भेजा 

    डॉक्टर ने रोहित रंजन का प्राथमिक उपचार करने के बाद उनकी नाजुक हालत को देखते हुए बेहतर इलाज के लिए एसकेएमसीएच रेफर कर दिया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए मेडिकल कॉलेज मुजफ्फरपुर भेज दिया है। खबर लिखे जाने तक प्राथमिकी दर्ज नहीं कराई गई थी। 

    थानेदार चंदन कुमार ने बताया कि यह घटना आपसी विवाद के कारण हुई है। उन्होंने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारणों का पता चल सकेगा।