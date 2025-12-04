आपसी विवाद में बुजुर्ग की मौत, 4 घायल, एक रेफर

संवाद सहयोगी, पारू। पारू थाना क्षेत्र के भटौलिया गांव में बुधवार की रात दो पट्टीदारों के बीच आपसी विवाद के कारण मारपीट में एक बुजुर्ग की मौत हो गई। इस घटना में मृतक की पत्नी समेत चार लोग घायल हुए हैं।

जानकारी के अनुसार, गांव के निवासी शंकर सिंह और अजय सिंह के बीच पहले से विवाद चल रहा था। बुधवार की रात दोनों परिवारों के बीच विवाद बढ़ गया, जिसके परिणामस्वरूप लाठी-डंडों से मारपीट शुरू हो गई। इस घटना में शंकर सिंह (62), उनकी पत्नी मीरा देवी (60) और पुत्र मुकुंद कुमार (44) घायल हुए, जबकि दूसरे पक्ष के अजय सिंह (58) और उनके पुत्र रोहित रंजन (26) भी चोटिल हुए। ग्रामीणों ने सभी घायलों को पारू सीएचसी में भर्ती कराया, जहां डॉ. श्रेया ने जख्मी शंकर सिंह को मृत घोषित कर दिया।

पोस्टमार्टम के लिए मेडिकल कॉलेज मुजफ्फरपुर भेजा डॉक्टर ने रोहित रंजन का प्राथमिक उपचार करने के बाद उनकी नाजुक हालत को देखते हुए बेहतर इलाज के लिए एसकेएमसीएच रेफर कर दिया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए मेडिकल कॉलेज मुजफ्फरपुर भेज दिया है। खबर लिखे जाने तक प्राथमिकी दर्ज नहीं कराई गई थी।