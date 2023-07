देवरिया थाना क्षेत्र के चांदकेवारी गांव में गुरुवार की रात ससुरालवालों ने महज बाइक और पचास हजार रुपये नहीं देने के कारण आठ माह की गर्भवती बहू की गला दबाकर हत्या करने का मामला प्रकाश में आया है। घटना की सूचना मिलते ही देवरिया थानाध्यक्ष उदय कुमार सिंह दल-बल के साथ घटनास्थल पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए एसकेएमसीएच मुजफ्फरपुर भेज दिया।

50 हजार और बाइक के लिए आठ माह की गर्भवती बहू की हत्‍या।

पारू (मुजफ्फरपुर), जागरण संंवाददाता: देवरिया थाना क्षेत्र के चांदकेवारी गांव में गुरुवार की रात ससुरालवालों ने महज बाइक और पचास हजार रुपये नहीं देने के कारण आठ माह की गर्भवती बहू की गला दबाकर हत्या करने का मामला प्रकाश में आया है। घटना की सूचना मिलते ही देवरिया थानाध्यक्ष उदय कुमार सिंह दल-बल के साथ घटनास्थल पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए एसकेएमसीएच मुजफ्फरपुर भेज दिया। वहीं, नामजद आरोपित मृतका की सास फातमा बेगम को हिरासत में ले लिया है। शादी के समय दिया था लाखों रुपये का सामान इस घटना को लेकर मृतका की मां जैतून खातून ने तीन लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है। मृतका की मां जैतून खातून ने थाने में लिखित शिकायत में बताया कि उनकी बेटी हि‍ना खातून की शादी देवरिया थाने के चांदकेवारी गांव निवासी महरूम इसराफील के पुत्र मो नौशाद के साथ दो साल पांच महीने पहले हुई थी। शादी के दौरान हमने लाखों रुपये का सामान उपहार स्वरूप दिया था। शादी के एक साल तक सास ननद और पति ने उनकी बेटी को प्रेम के साथ रखा, लेकिन उसके बाद सास फातमा बेगम और पति नौशाद ने उसपर बाइक और पचास हजार रुपये मायके से मांगकर लाने का दबाव बनाना शुरू किया। ससुरालवालों पर मारपीट और प्रताड़ि‍त करने का भी आरोप वहीं, इनकार करने पर उसके साथ मारपीट और गाली-गलौज कर प्रताड़ित करते थे। जैतून खातून ने कहा कि हमने अपनी गरीबी और परिवार की दयनीय हालात बताती रही, लेकिन कोई मानने को तैयार नहीं हुआ। बताया कि दामाद ने बाहर रहते हुए भी फोन कर उनकी बेटी को टॉर्चर किया और सास फातमा बेगम ने अपनी बेटी के सहयोग से गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। मृतका की मां ने बताया कि घटना की सूचना मिलने पर जैसे ही गांव के अन्य लोगो के साथ वह उसके ससुराल पहुंची उनकी बेटी मरी पड़ी थी और घर से फातमा बेगम अपने बेटी के साथ फरार हो गई थी। थानाध्यक्ष उदय कुमार सिंह ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए एसकेएमसीएच मुजफ्फरपुर भेज दिया गया है, मृतका की सास को हिरासत में ले लिया गया है।

Edited By: Prateek Jain