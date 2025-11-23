Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Muzaffarpur News : सरकारी स्कूलों में कौन कर रहा आनलाइन हाजिरी में हेराफेरी, अब शिक्षा विभाग सख्त

    By Ajit Kumar Edited By: Dharmendra Singh
    Updated: Sun, 23 Nov 2025 09:42 PM (IST)

    Bihar news : आनलाइन हाजिरी में गड़बड़ी के बाद शिक्षा विभाग सख्त हो गया है। जिला स्तर पर ई शिक्षा कोष सेल का गठन किया जाएगा, जहां शिक्षक, अभिभावक और नागरिक शिकायतें दर्ज करा सकेंगे। शिक्षकों को समय पर हाजिरी लगानी होगी अन्यथा वेतन कटेगा। 

    prefferd source google
    Hero Image

    जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर । आनलाइन हाजिरी में गड़बड़ी की शिकायत के बाद शिक्षा विभाग ने सख्ती बरतने का फैसला लिया है। आनलाइन हाजिरी में गड़बड़ी पकड़े जाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। आनलाइन उपस्थिति को लेकर जिला स्तर पर ई शिक्षा कोष सेल का गठन किया जाएगा। सरकारी स्कूलों में शिक्षकों को सुबह साढ़े नौ बजे से पहले इन और शाम चार बजे के बाद आउट करने का आदेश है। ऐसा नहीं करनेवाले शिक्षकों का वेतन कटेगा।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय से स्कूलों की निगरानी होगी। आनलाइन उपस्थिति में लगातार हो रही गड़बड़ी के बाद निगरानी की नई व्यवस्था की जा रही है। जिला स्तर पर शिकायत और निपटारे को लेकर भी सेंट्रलाइज्ड व्यवस्था बनाई जा रही है। इसके लिए राज्य भर में 112 तकनीशियन की बहाली की जा रही है। नियुक्ति के बाद जिला में तैनाती होगी।

    अभिभावक व पब्लिक भी कर सकेंगे शिकायत 

    ई शिक्षा कोष सेल में अभिभावक, पब्लिक, शिक्षक व अन्य लोग शिकायत कर सकेंगे। ई शिक्षा कोष सेल में उनकी समस्या सुनी जाएगी। जिला स्तर पर बनाए जा रहे ई शिक्षा कोष सेल में शिक्षक, अभिभावक और बच्चों की शिकायतों को सुना जाएगा। इसमें शिक्षकों के वेतन, बच्चों के मध्याह्न भोजन, स्कूलों का संचालन व अन्य बिन्दुओं की शिकायत कर सकते है।

    जिला शिक्षा पदाधिकारी उनकी समस्या को सुनकर निदान करेंगे। बता दें कि बड़े पैमाने पर शिक्षकों की आनलाइन हाजिरी में गड़बड़ी मिली थी। इसके बाद स्पष्टीकरण भी पूछा गया है।

    स्नातक फोर्थ सेमेस्टर का 24 तक भरा जाएगा परीक्षा फार्म

    मुजफ्फरपुर । बीआरए बिहार विश्वविद्यालय परीक्षा विभाग ने स्नातक फोर्थ सेमेस्टर सत्र 2023-27 के छात्रों को परीक्षा फार्म भरने का अंतिम मौका दिया है। परीक्षा फार्म 24 नवंबर तक भरा जाएगा। परीक्षा नियंत्रक प्रो. राम कुमार ने रविवार को इसकी अधिसूचना जारी की।

    परीक्षा नियंत्रक ने सभी कालेजोंको निर्देश दिया है कि 25 नवंबर तक सभी छात्रों का परीक्षा फार्म पोर्टल पर अपलोड कर दें और 26 नवंबर तक सभी छात्रों के परीक्षा शुल्क जमा कर दें। परीक्षा शुल्क जमा होने के बाद आगे की कार्रवाई होगी।