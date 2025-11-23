Muzaffarpur News : सरकारी स्कूलों में कौन कर रहा आनलाइन हाजिरी में हेराफेरी, अब शिक्षा विभाग सख्त

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर । आनलाइन हाजिरी में गड़बड़ी की शिकायत के बाद शिक्षा विभाग ने सख्ती बरतने का फैसला लिया है। आनलाइन हाजिरी में गड़बड़ी पकड़े जाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। आनलाइन उपस्थिति को लेकर जिला स्तर पर ई शिक्षा कोष सेल का गठन किया जाएगा। सरकारी स्कूलों में शिक्षकों को सुबह साढ़े नौ बजे से पहले इन और शाम चार बजे के बाद आउट करने का आदेश है। ऐसा नहीं करनेवाले शिक्षकों का वेतन कटेगा।

जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय से स्कूलों की निगरानी होगी। आनलाइन उपस्थिति में लगातार हो रही गड़बड़ी के बाद निगरानी की नई व्यवस्था की जा रही है। जिला स्तर पर शिकायत और निपटारे को लेकर भी सेंट्रलाइज्ड व्यवस्था बनाई जा रही है। इसके लिए राज्य भर में 112 तकनीशियन की बहाली की जा रही है। नियुक्ति के बाद जिला में तैनाती होगी।

अभिभावक व पब्लिक भी कर सकेंगे शिकायत ई शिक्षा कोष सेल में अभिभावक, पब्लिक, शिक्षक व अन्य लोग शिकायत कर सकेंगे। ई शिक्षा कोष सेल में उनकी समस्या सुनी जाएगी। जिला स्तर पर बनाए जा रहे ई शिक्षा कोष सेल में शिक्षक, अभिभावक और बच्चों की शिकायतों को सुना जाएगा। इसमें शिक्षकों के वेतन, बच्चों के मध्याह्न भोजन, स्कूलों का संचालन व अन्य बिन्दुओं की शिकायत कर सकते है।

जिला शिक्षा पदाधिकारी उनकी समस्या को सुनकर निदान करेंगे। बता दें कि बड़े पैमाने पर शिक्षकों की आनलाइन हाजिरी में गड़बड़ी मिली थी। इसके बाद स्पष्टीकरण भी पूछा गया है। स्नातक फोर्थ सेमेस्टर का 24 तक भरा जाएगा परीक्षा फार्म मुजफ्फरपुर । बीआरए बिहार विश्वविद्यालय परीक्षा विभाग ने स्नातक फोर्थ सेमेस्टर सत्र 2023-27 के छात्रों को परीक्षा फार्म भरने का अंतिम मौका दिया है। परीक्षा फार्म 24 नवंबर तक भरा जाएगा। परीक्षा नियंत्रक प्रो. राम कुमार ने रविवार को इसकी अधिसूचना जारी की।