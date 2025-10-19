Muzaffarpur crime : भागलपुर के कारोबारी का तीन लाख से भरा सूटकेस लेकर ई-रिक्शा चालक फरार
मुजफ्फरपुर में एक ई-रिक्शा चालक भागलपुर के एक व्यवसायी का तीन लाख रुपये से भरा सूटकेस लेकर फरार हो गया। व्यवसायी मुजफ्फरपुर में खरीदारी करने आया था और उसने ई-रिक्शा चालक को सूटकेस रखने के लिए दिया था। पुलिस ई-रिक्शा चालक की तलाश कर रही है और मामला दर्ज कर लिया गया है।
जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर । शहर में घूम-घूमकर कपड़ा बेचने वाले एक कारोबारी का कपड़ों का बैग और नकदी तीन लाख रुपये का सूटकेस लेकर ई-रिक्शा चालक फरार हो गया। यह घटना तब हुई जब वह 12 साथियों के साथ घर जाने के लिए स्टेशन रोड के ई-रिक्शा से सामान उतार रहे थे।
मामले में भागलपुर जिले के हबीबपुर थाना के शाहजंगी नकटोलिया निवासी बाबुल यादव ने नगर थाने में शिकायत की है। इसमें एक ई-रिक्शा चालक को आरोपित किया है। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। आवेदन में कहा कि वह पर्व के अवसर पर शहर में कपड़ा बेचने आए थे। पुलिस लाइन के निकट एक मकान में रहकर विभिन्न इलाकों में घूम-घूमकर कपड़ा बेचते थे।
काराेबारी ने चालक का किया पीछा, फरार हो गया शातिर
रविवार को वह 12 साथियों के साथ वापस घर लौट रहे थे। स्टेशन रोड में वह ई-रिक्शा से तीन बैग उतार रहे थे। इस बीच चालक कपड़ा का बैग और सूटकेस लेकर फरार हो गया। पीड़ित ने चालक का पीछा किया, लेकिन वह उसे पकड़ नहीं सकें। बताया कि उक्त रुपये उनके अलावा उनके साथियों के बीच बांटने के लिए थे।
घटना के बाद पुलिस सक्रिय, अब सीसी कैमरा का फुटेज खंगाल रही
पुलिस को कारोबारी ने ई-रिक्शा चालक के कद-काठी व हुलिए की जानकारी दी है। उसकी निशानदेही पर पुलिस स्टेशन रोड के अलावा आसपास के सीसी कैमरा का फुटेज खंगाल रही है, ताकि आरोपित चालक को पकड़ा जा सकें। विदित हो कि एक सप्ताह पूर्व शहर के एक कपड़ा कारोबारी का इमलीचट्टी से कपड़ो की गठरी और तिलक मैदान रोड से इलेक्ट्रोनिक सामान को लेकर दो अलग-अलग ई-रिक्शा चालक फरार हो गए थे। पर्व को लेकर ई-रिक्शा चालक भी शहरवासियों के सामान को चंपत कर कई घटनाओं को अंजाम दे रहे है।
