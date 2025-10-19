Muzaffarpur crime : भागलपुर के कारोबारी का तीन लाख से भरा सूटकेस लेकर ई-रिक्शा चालक फरार

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर । शहर में घूम-घूमकर कपड़ा बेचने वाले एक कारोबारी का कपड़ों का बैग और नकदी तीन लाख रुपये का सूटकेस लेकर ई-रिक्शा चालक फरार हो गया। यह घटना तब हुई जब वह 12 साथियों के साथ घर जाने के लिए स्टेशन रोड के ई-रिक्शा से सामान उतार रहे थे।

मामले में भागलपुर जिले के हबीबपुर थाना के शाहजंगी नकटोलिया निवासी बाबुल यादव ने नगर थाने में शिकायत की है। इसमें एक ई-रिक्शा चालक को आरोपित किया है। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। आवेदन में कहा कि वह पर्व के अवसर पर शहर में कपड़ा बेचने आए थे। पुलिस लाइन के निकट एक मकान में रहकर विभिन्न इलाकों में घूम-घूमकर कपड़ा बेचते थे।

काराेबारी ने चालक का किया पीछा, फरार हो गया शातिर रविवार को वह 12 साथियों के साथ वापस घर लौट रहे थे। स्टेशन रोड में वह ई-रिक्शा से तीन बैग उतार रहे थे। इस बीच चालक कपड़ा का बैग और सूटकेस लेकर फरार हो गया। पीड़ित ने चालक का पीछा किया, लेकिन वह उसे पकड़ नहीं सकें। बताया कि उक्त रुपये उनके अलावा उनके साथियों के बीच बांटने के लिए थे।