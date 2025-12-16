Language
    मुजफ्फरपुर में इंसानियत शर्मसार, नशे में धुत युवकों की हैवानियत, मासूम का पैर कटा

    By Manoj Kumar Edited By: Dharmendra Singh
    Updated: Tue, 16 Dec 2025 10:36 PM (IST)

    संवाद सहयोगी, बोचहां मुजफ्फरपुर। बोचहां थाना क्षेत्र के जगाई मझौली गांव में सोमवार देर रात उस वक्त अफरातफरी मच गई, जब नशे में धुत बाइक सवार युवकों ने एक महिला के घर में घुसकर पूरे परिवार पर जानलेवा हमला कर दिया। घटना से गांव में दहशत का माहौल है।

    बिना साइलेंसर तेज बाइक चलाने से शुरू हुआ विवाद

    पीड़िता गुड़िया देवी के अनुसार, गांव का ही युवक मुकेश कुमार तेज रफ्तार बाइक को बिना साइलेंसर के जोरदार आवाज करते हुए चला रहा था। जब गुड़िया देवी ने इसका विरोध किया, तो आरोपी भड़क गया और अपने दो साथियों के साथ उनके घर पर हमला बोल दिया।

    एक वर्षीय मासूम पर हंसुली से वार

    हमले के दौरान आरोपियों ने गुड़िया देवी के एक वर्षीय पुत्र दिव्यांश कुमार पर हंसुली से हमला कर दिया। हमले में मासूम का एक पैर बुरी तरह कट गया। बच्चे की चीख-पुकार से पूरा घर दहल उठा।

    बचाने आई महिलाओं पर भी चाकू से हमला

    अपने बेटे को बचाने दौड़ी मां गुड़िया देवी और उसकी मौसी पर भी आरोपियों ने चाकू से हमला कर दिया। दोनों महिलाओं के शोर मचाने पर आसपास के लोग मौके पर जुट गए।

    एक आरोपी पकड़ा गया, दो फरार

    ग्रामीणों की मदद से एक आरोपी को मौके पर ही पकड़ लिया गया, जबकि उसके दो साथी अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गए। पकड़े गए युवक को पुलिस के हवाले कर दिया गया।

    इलाज के लिए एसकेएमसीएच रेफर

    घायल मासूम को पहले सीएचसी बोचहां ले जाया गया, जहां से उसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए एसकेएमसीएच रेफर कर दिया गया।

    पुलिस ने शुरू की जांच


    थानाध्यक्ष श्रीकांत चौरसिया ने बताया कि एक अभियुक्त को हिरासत में लिया गया है। पूरे मामले की जांच की जा रही है और फरार आरोपियों की तलाश जारी है। बता दें कि इस घटना को लेकर स्थानीय लोगों में काफी आक्रोश है