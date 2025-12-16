10 लाख लेकर 5 लाख के लिए तोड़ दी शादी, मुजफ्फरपुर की दुल्हन के भाई ने दर्ज कराई FIR

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। मिठनपुरा थाना इलाके के रहने वाले एक परिवार को उस समय गहरा सदमा लगा, जब लड़के वालों ने शादी से ठीक एक दिन पहले अतिरिक्त दहेज की मांग पूरी न होने पर विवाह तोड़ दिया। परिवार का आरोप है कि लड़का पक्ष पहले ही 10 लाख रुपये नकद और अन्य उपहार ले चुका था, लेकिन ऐन वक्त पर और पांच लाख रुपये मांगे गए, जिसके कारण बीते पांच दिसंबर को होने वाली शादी टूट गई।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

मामले में पीड़ित युवती के भाई ने महिला थाने में प्राथमिकी कराई है। इसमें जलपाईगुड़ी के रहने वाले लड़के को नामजद आरोपित किया है। 5 दिसंबर को तय हुई थी शादी आवेदन में कहा कि वह अपनी बड़ी बहन की शादी पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी जिले के होपडिविजन बाग्राकोट निवासी एक लड़के से तय की थी। 11 नवंबर 2025 को वह अपने परिवार के पांच सदस्यों के साथ लड़का देखने गए।

लड़का पसंद आने के बाद उसके दो पहिया वाहन शोरूम पर चाय-नाश्ते के दौरान 10 लाख रुपये नकद लड़के के हाथ में दिए। इसके अलावा कपड़े और मिठाइयां भी दी गईं। 23 नवंबर को लड़के के परिवार और पांच रिश्तेदार लड़की देखने घर आए। लड़की पसंद आने के बाद सर्वसम्मति से पांच दिसंबर को शादी की तारीख तय हुई। आपसी सहमति से शादी ब्रह्मपुरा के एक मंदिर में होनी थी। जिसके लिए मंदिर में 5100 रुपये की सरकारी रसीद भी कटवाई गई थी।

शादी के एक दिन पहले तोड़ दी शादी शादी की तैयारियों के बीच अचानक चार दिसंबर की शाम छह बजे लड़के वालों की तरफ से फोन आया। उन्होंने दहेज के लिए पांच लाख रुपये और देने की मांग की और धमकी दी कि अगर रकम नहीं मिली तो वे शादी करने नहीं आएंगे।