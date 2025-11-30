कार्ड बंटने के बाद शादी से इनकार, पिता ने मांगा नकद पैसा तो बेटे ने मांगी बाइक; दूल्हे समेत पूरे परिवार पर FIR

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। मनियारी थाना इलाके की एक महिला ने बेटी की तय शादी टूटने पर गंभीर आरोप लगाए हैं। इससे लाखों रुपये के नुकसान के साथ सामाजिक प्रतिष्ठा को भी ठेस पहुंची है। महिला ने आरोप लगाया है कि दहेज की मांगों को पूरा करने के बावजूद गरहां थाना इलाके के लड़का और उसके परिवार ने शादी से ठीक पहले इनकार कर दिया, जबकि शादी के कार्ड रिश्तेदारों में बांटे जा चुके थे।

मामले में लड़की की मां ने महिला थाने में प्राथमिकी कराई है। इसमें आरोपित लड़का के साथ उसके परिवार के अन्य लोगों को नामजद आरोपित किया है। देखा-सुनी की रस्म वैशाली जिले में हुई आवेदन में कहा कि जून 2025 में लड़के वालों ने उनकी बेटी को देखा और पसंद कर लिया। जुलाई में देखा-सुनी की रस्म वैशाली जिले में पूरी हुई। जहां लड़की को हर तरीके से जांच परख करके पसंद किया गया।

इसके बाद भी लड़का पक्ष ने कई बार लड़की को मंदिर और अन्य स्थानों पर देखने की जिद की। दोनों पक्षों की सहमति से चार दिसंबर 2025 को सामाजिक विधि-विधान के साथ शादी संपन्न होनी थी, जिसके लिए तीन दिसंबर को मटकोर और अन्य रस्में तय थीं।

इसी आधार पर विवाह कार्ड छपवा कर रिश्तेदारों में बांट दिए गए थे। छेका (सगाई) की रस्म 30 जून को संपन्न हुई। जिसमें नकद 1.50 लाख रुपये दिए गए। इसके बावजूद लड़का गिफ्ट के रूप में अपाचे बाइक और उसके पिता नकद पैसा की मांग किए। पीड़ित ने कार्ड छपने तक 5.50 लाख रुपये खर्च होने का दावा किया है।

शादी से इनकार का नाटक लड़की की मां ने पुलिस को बताया कि अंतिम दौर की बातचीत में जब वह समाज के सात लोगों के साथ लड़का के घर गई तो उन्हें शाम चार से रात नौ बजे तक बातचीत चली। इस दौरान लड़के ने शादी करने से इनकार कर दिया।