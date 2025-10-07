भोजपुरी एक्टर निरहुआ, एक्ट्रेस आम्रपाली समेत 5 पर सीजेएम कोर्ट में परिवाद; क्या है पूरा मामला?

मुजफ्फरपुर सीजेएम कोर्ट में भोजपुरी अभिनेता दिनेश लाल यादव निरहुआ अभिनेत्री आम्रपाली दुबे एसडीओ तुषार कुमार और चित्रलेखा मॉल के मालिकों के खिलाफ परिवाद दायर किया गया है। अधिवक्ता सुधीर कुमार ओझा ने आरोप लगाया कि मॉल के उद्घाटन के दौरान सड़क जाम कर दी गई जिससे एंबुलेंस भी फंस गई और आम जनजीवन बाधित हुआ। कोर्ट ने सुनवाई के लिए 18 अक्टूबर की तारीख तय की है।

संजीव कुमार, मुजफ्फरपुर। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ के पूर्व सांसद व भोजपुरी अभिनेता दिनेश लाल यादव निरहुआ, अभिनेत्री आम्रपाली दुबे, एसडीओ पूर्वी आईएएस अधिकारी तुषार कुमार, चित्रलेखा मॉल के मालिक विवेक अग्रवाल और विकास अग्रवाल पर मुजफ्फरपुर के सीजेएम कोर्ट में परिवाद दायर कराया गया है।

यह परिवाद लहलादपुर पताही निवासी अधिवक्ता सुधीर कुमार ओझा ने कराया है। कोर्ट ने परिवाद पर सुनवाई के लिए 18 अक्टूबर की तिथि निर्धारित की है। परिवाद में अधिवक्ता ने कहा कि चार अक्टूबर को कलमबाग चौक स्थित कल्याण ज्वेलर्स के बगल में चित्रलेखा मॉल के उद्घाटन के लिए सांसद अभिनेता व अभिनेत्री को आमंत्रित किया और सड़क पर कार्यक्रम किया गया। कलमबाग चौक रोड को जानबूझकर जाम कर दिया गया।

लोगों की इतनी भीड़ इकट्ठ हो गई कि पूर्ण रुपेण रोड जाम हो गया। आवागमन बंद हो गया। इसके कारण एंबुलेंस भी उक्त जाम में घंटो फंसी रही। एसडीओ पूर्वी ने जानबूझकर कार्यक्रम का आदेश देकर आवागमन को बाधित कराने का कार्य किया। हजारों की संख्या में भीड़ सड़क पर जुटी रही।