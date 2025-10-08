Bihar Election: बिहार विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन करना हुआ आसान, अब डिजिटली कर सकते हैं ये काम

मुजफ्फरपुर में विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया को डिजिटल कर दिया गया है। उम्मीदवार अब ऑनलाइन शुल्क और दस्तावेज जमा कर सकते हैं। जिले के सभी चेकपोस्टों को सक्रिय कर दिया गया है जहाँ कड़ी निगरानी रखी जाएगी। चुनाव को शांतिपूर्ण ढंग से कराने के लिए जिला प्रशासन पूरी तरह से तैयार है और सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं।

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। विधानसभा चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग की ओर से नामांकन प्रक्रिया में डिजिटल सुविधा दी जा रही है। इसके तहत उम्मीदवार नामांकन करने के दौरान शुल्क भुगतान, शपथ पत्र, एवं आवश्यक दस्तावेजों को डिजिटल माध्यम से प्रस्तुत कर सकेंगे।

डिजिटल प्रक्रिया से उम्मीदवारों को सुविधा मिलेगी। कागज की भी बचत होगी। इसकी जानकारी मंगलवार को जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह डीएम सुब्रत कुमार सेन ने दी। उन्होंने कहा कि जिले की सभी नौ चेकपोस्टों को शीघ्र सक्रिय कर दिया जाएगा। यहां पर सीसी कैमरा लगाए जाएंगे।

साथ ही वहां पर मजिस्ट्रेट की तैनाती, वाहन जांच के लिए ट्राली की व्यवस्था की जाएगी। उन्होंने कहा कि चेक पोस्टों पर वाहनों की सघन तलाशी लेकर शराब, नकदी और अवैध शस्त्र की निगरानी की जाएगी, ताकि चुनाव के दौरान किसी भी प्रकार की गड़बड़ी को रोका जा सके।

इस दौरान उन्होंने चुनाव को लेकर गठित सभी 24 कोषांग के नोडल और वरीय पदाधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने कोषांगवार कार्यों की प्रगति की समीक्षा की और सभी अधिकारियों को निर्वाचन आयोग के निर्देशों का अनुपालन करने को कहा।

उ न्होंने उप विकास आयुक्त को निर्देश दिया कि बुधवार को सभी निर्वाची एवं सहायक निर्वाची पदाधिकारियों के लिए विशेष प्रशिक्षण का आयोजन किया जाए। जिसमें ईवीएम और वीवीपैट की हैंड्स-आन ट्रेनिंग भी दी जाएगी। उम्मीदवारों के नामांकन की प्रक्रिया को अब पूरी तरह व्यवस्थित, समयबद्ध और पारदर्शी बना दिया गया है। प्रत्येक विस क्षेत्र में होंगे तीन-तीन चेकपोस्ट : डीएम ने कहा कि अभी नौ चेकपोस्ट को सक्रिय किया जाएगा। इसके बाद प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में तीन-तीन चेकपोस्ट बनाए जाएंगे। वहीं, जिला परिवहन पदाधिकारी द्वारा 4207 वाहनों का आकलन किया गया है, जिसमें छोटे-बड़े सभी प्रकार के वाहन शामिल हैं।