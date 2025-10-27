Language
    Bihar Election 2025: बस एक डायल... मिलेगी चुनाव से संबंधित सभी प्रकार की सहायता और जानकारी

    By Babul Deep Edited By: Krishna Bahadur Singh Parihar
    Updated: Mon, 27 Oct 2025 04:05 PM (IST)

    मुजफ्फरपुर में विधानसभा चुनाव के लिए निर्वाचन आयोग ने 1950 हेल्पलाइन शुरू की है। यह टोल फ्री नंबर 24 घंटे उपलब्ध है, जिससे मतदाता चुनाव संबंधी जानकारी, मतदान केंद्र का पता, और मतदाता सूची में नाम की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आचार संहिता उल्लंघन की शिकायत भी दर्ज करा सकते हैं। यह हेल्पलाइन युवा और बुजुर्ग मतदाताओं के लिए उपयोगी है।

    जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। विधानसभा चुनाव में मतदाताओं को किसी प्रकार की समस्या नहीं हो, उन्हें जानकारी प्राप्त करने या शिकायत करने के लिए कहीं भटकना नहीं पड़े। इसे लेकर निर्वाचन आयोग ने डायल 1950 की सुविधा दी है। यह टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर है और 24 घंटे उपलब्ध है।

    यह सूचना, शिकायत व जागरूकता का एकीकृत माध्यम है। जिला प्रशासन इसे लेकर मतदाताओं को जागरूक कर रहा है। कोई भी नागरिक अपने जिले के कोड के साथ 1950 डायल कर चुनाव से जुड़ी किसी भी जानकारी या सहायता प्राप्त कर सकता है। अगर किसी मतदाता को मतदान केंद्र, मतदाता सूची में नाम या पहचान पत्र संबंधी जानकारी चाहिए, तो वह उक्त नंबर पर काल करके कुछ ही मिनटों में इसका समाधान पा सकता है।

    इसके अलावा मतदाता विधानसभा क्षेत्र व ईपिक नंबर की भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अगर किसी का नाम सूची में नहीं है तो उसका कारण भी बताया जाता है। काल करने पर मतदाता को उसके नजदीकी मतदान केंद्र का सटीक स्थान, दिव्यांगों के लिए सुविधा, व्हीलचेयर या सहायक की व्यवस्था जैसी जानकारियां दी जाती हैं।

    अगर कहीं आचार संहिता का उल्लंघन, मतदाता को प्रभावित करने का प्रयास या सरकारी संसाधनों का दुरुपयोग देखा जाता है तो मतदाता सीधे 1950 पर काल कर शिकायत कर सकते हैं। शिकायतों को ईसीआइ प्रणाली में दर्ज कर जिला निर्वाचन पदाधिकारी को अग्रसारित किया जाता है, जिससे त्वरित कार्रवाई होती है।

    फर्स्ट वोटरों के लिए महत्वपूर्ण साबित हो रही

    यह हेल्पलाइन नंबर युवा व फर्स्ट टाइम वोटर के लिए यह उपयोगी साबित हो रही है। उक्त नंबर पर अधिकतर काल ऐसे मतदाता कर रहे हैं और विभिन्न जानकारियां प्राप्त कर रहे हैं। बुजुर्ग व दिव्यांग मतदाता भी काल निर्वाचन से संबंधित जानकारी ले रहे हैं।