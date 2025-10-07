Dhanteras 2025: इस वर्ष धनतेरस पर कौन सा विशेष योग बन रहा? किस राशि के जातक क्या खरीदें?

डिजिटल डेस्क, मुजफ्फरपुर। Dhanteras Date 2025: आरोग्य,समृद्धि और आर्थिक संपन्नता के त्योहार धनतेरस में अब अधिक दिन शेष नहीं हैं। इस दिन भगवान धन्वंतरि, देवी लक्ष्मी और धन के देवता कुबेर की पूजा की परंपरा है।

पंडित प्रभात मिश्र कहते हैं कि नई चीजों की खरीदारी को भी शुभ माना जाता है। ग्रह चाल के अनुसार इस साल कई शुभ योग बन रहे। उसके अनुसार खरीदारी अधिक फलदायी माना जाता है। उस समय यदि राशि के अनुसार खरीदारी की जाए तो विशेष लाभ होता है।