Dhanteras 2025: इस वर्ष धनतेरस पर कौन सा विशेष योग बन रहा? किस राशि के जातक क्या खरीदें?
Dhanteras 2025 सेहत और समृद्धि के आह्वान का पर्व धनतेरस इस वर्ष 18 अक्टूबर को मनाया जाएगा। इसे धनत्रयोदशी भी कहा जाता है। यह सनातन परंपरा को मानने वालों का एक महत्वपूर्ण त्योहार है। कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को यह मनाया जाता है। इस बार कई विशेष योग बन रहे हैं। जातक को उसी अनुसार खरीदारी करने पर विशेष फल मिलता है।
पंडित प्रभात मिश्र कहते हैं कि नई चीजों की खरीदारी को भी शुभ माना जाता है। ग्रह चाल के अनुसार इस साल कई शुभ योग बन रहे। उसके अनुसार खरीदारी अधिक फलदायी माना जाता है। उस समय यदि राशि के अनुसार खरीदारी की जाए तो विशेष लाभ होता है।
इस वर्ष बन रहे कई शुभ योगों में कुछ प्रमुख निम्न हैं-
- त्रिपुष्कर योग: यह योग सुबह 6:31 बजे से लेकर सुबह 10:31 बजे तक है, जिसमें किए गए कार्यों का तीन गुना फल प्राप्त होता है। इस योग में खरीदारी करना बहुत ही शुभ माना जाता है।
- इंद्र योग: यह योग सुबह 7:48 बजे तक है, जो देवताओं के राजा इंद्र की कृपा का प्रतीक है।
- वैधृति योग: यह योग इंद्र योग के बाद शुरू होता है, जो धन और समृद्धि की प्राप्ति के लिए शुभ माना जाता है।
- उत्तराफाल्गुनी नक्षत्र: यह नक्षत्र शाम 6:34 बजे तक है, जो धन और समृद्धि की प्राप्ति के लिए बहुत ही शुभ माना जाता है।
- अभिजीत मुहूर्त: यह मुहूर्त सुबह 11:43 से दोपहर 12:29 बजे तक है, जो धन और समृद्धि की प्राप्ति के लिए बहुत ही शुभ माना जाता है।
- ब्रह्म योग: यह योग 18 अक्टूबर की सुबह से लेकर रात 1:48 बजे तक रहेगा, जो धन और समृद्धि की प्राप्ति के लिए बहुत ही शुभ माना जाता है।
- केंद्र-त्रिकोण योग: यह योग धनतेरस पर बन रहा है, जिसमें बुध का त्रिकोण योग और मंगल का केंद्र योग शामिल है, जो व्यापार और धन के लिए बहुत ही शुभ है।
धनतेरस 2025 की तिथि और मुहूर्त
- धनतेरस की तिथि: 18 अक्टूबर 2025, शनिवार
- त्रयोदशी तिथि प्रारंभ: 18 अक्टूबर 2025, दोपहर 1:20 बजे
- त्रयोदशी तिथि समाप्त: 19 अक्टूबर 2025, दोपहर 1:54 बजे
- पूजा मुहूर्त: शाम 7:16 बजे से रात 8:20 बजे तक
- प्रदोष काल: शाम 5:48 बजे से रात 8:18 बजे तक
राशि के अनुसार निम्न वस्तुओं की खरीदारी करें:
- मेष राशि: चांदी के बर्तन, तांबे की वस्तुएं या लाल रंग के वस्त्र खरीदना शुभ रहेगा। आप माणिक्य या मूंगा रत्न की खरीदारी भी कर सकते हैं।
- वृषभ राशि: चांदी के आभूषण, सिक्के या सफेद वस्त्र खरीदना शुभ रहेगा। हीरा जड़ित आभूषण भी एक अच्छा विकल्प हो सकता है।
- मिथुन राशि: पीतल के बर्तन या चांदी के सिक्के खरीदना शुभ रहेगा। आप सोने के आभूषण भी खरीद सकते हैं।
- कर्क राशि: चांदी के सिक्के या सफेद वस्तुएं खरीदना शुभ रहेगा। चांदी से बने उत्पाद, विशेषकर चांदी के गहने या बर्तन भी अच्छे विकल्प हैं।
- सिंह राशि: सोने के आभूषण, वाहन या पीतल की वस्तुएं खरीदना शुभ रहेगा। माणिक्य रत्न भी आपके लिए शुभ हो सकता है।
- कन्या राशि: फ्लैट, आभूषण या जमीन खरीदना शुभ रहेगा। आप कांसे या फूल के बर्तन भी खरीद सकते हैं।
- तुला राशि: झाड़ू खरीदना शुभ रहेगा, जो मां लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। आप चांदी के सिक्के या आभूषण भी खरीद सकते हैं।
- वृश्चिक राशि: तांबे के बर्तन, चांदी या लाल रंग की वस्तुएं खरीदना शुभ रहेगा। धनिया भी एक अच्छा विकल्प हो सकता है।
- धनु राशि: सोने के आभूषण, पीतल के बर्तन या लक्ष्मी-गणेश की मूर्ति खरीदना शुभ रहेगा।
- मकर राशि: पीली वस्तुएं या पीले रंग के कपड़े खरीदना शुभ रहेगा। आप स्टील के बर्तन या वाहन भी खरीद सकते हैं।
- कुंभ राशि: सफेद रंग की वस्तुएं, चांदी के सिक्के या लक्ष्मी-गणेश की प्रतिमा खरीदना शुभ रहेगा। वाहन या स्टील के बर्तन भी अच्छे विकल्प हैं।
- मीन राशि: सोने के आभूषण, पीतल के बर्तन या पीले वस्त्र खरीदना शुभ रहेगा
