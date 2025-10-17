Muzaffarpur News: बांध ने बिगाड़ी खेत की सेहत, जहां उपजता था गेहूं-धान वहां उग रही गुरहन घास

अमरेन्द्र तिवारी, मुजफ्फरपुर। जिले के उत्तरी हिस्से में बागमती नदी किनारे फैला बड़ा रकबा अब उर्वर नहीं रहा। जहां पहले गेहूं और धान की भरपूर उपज होती थी, वहां अब गुरहन घास का जंगल खड़ा है।

हर चुनाव में यह मुद्दा उठता है, लेकिन चुनावी शोर शांत होते ही सबकुछ ठंडा पड़ जाता है। किसानों का कहना है कि उनकी समस्या पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा।

बेनीपुर के किसान मनोरंजन सिंह बताते हैं कि उनके पास दस एकड़ जमीन है। 2007 से पहले वहां गेहूं और धान की खेती से इतनी आमदनी होती थी कि हर साल कुछ जमीन खरीद लेते थे।

लेकिन बांध बनने के बाद गुरहन घास ने खेतों पर कब्जा कर लिया। अब साल भर की बचत मुश्किल से हो पाती है। खेत में फसल उगाने के लिए लगातार दवा का छिड़काव करना पड़ता है।

बसंत के मनीष कुमार सिंह कहते हैं कि गुरहन की वजह से उनके खेत बर्बाद हो गए हैं, अब वे खेत की तरफ देखते भी नहीं।

किसानों ने बताया कि 2007 में आई बाढ़ से बचाव के लिए यहां बांध का निर्माण हुआ। बांध बनने के बाद इसकी मिट्टी में विदेशी प्रजाति की गुरहन घास उग आई, जो अब लगभग 19 किलोमीटर में पांच हजार हेक्टेयर तक फैल चुकी है।