Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    टास्क, बिटकॉइन और गेमिंग के नाम पर ठगी, बिहार STF ने 13 साइबर अपराधियों को दबोचा

    By Sanjiv Kumar Edited By: Shashank Baranwal
    Updated: Sun, 12 Oct 2025 04:11 AM (IST)

    मुजफ्फरपुर में एसटीएफ और साइबर थाना की संयुक्त कार्रवाई में 13 साइबर ठग गिरफ्तार हुए। ये टेलीग्राम पर टास्क, बिटकॉइन निवेश, लोन और गेमिंग एप के नाम पर ठगी करते थे। इनके पास से 15 मोबाइल और एक कार जब्त की गई है। जांच में 14 करोड़ से अधिक की ठगी का खुलासा हुआ है, जिसमें देश के कई राज्यों से शिकायतें दर्ज हैं।

    prefferd source google
    Hero Image

    करोड़ों की ठगी में देवरिया के दो समेत 13 साइबर फ्राड गिरफ्तार। सांकेतिक तस्वीर

    जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर/पटना। अलग-अलग राज्यों के लोगों से आनलाइन टेलीग्राम पर टास्क देने, बिटकॉइन में निवेश कर मुनाफा कमाने, माइक्रो फाइनेंस कंपनी से लोन दिलाने और गेमिंग एप के नाम पर ठगी करने वाले अंतरराज्यीय साइबर गिरोह के 13 ठगों को गिरफ्तार किया गया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    गिरफ्तार आरोपितों की पहचान अररिया के नपतगंज निवासी कुन्दन कुमार, जहानाबाद के रंजित पासवान, पालीगंज के अमन कुमार, नालंदा के चंडी निवासी विक्रांत कुमार, गयाजी निवासी पवन कुमार और सन्नी कुमार, उत्तर प्रदेश के कानपुर के नौबसता स्थित यशोदानगर निवासी अनुराग वर्मा, उत्तर प्रदेश के कासगंज के आवास विकास कालोनी के नरेन्द्र कुमार के रुप में हुई है। 

    इसके अलावा, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के जर्जरटाउन स्थित पुरादलेल अल्लाहपुर निवासी विरेन्द्र यादव, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज स्थित सिविल लाइन कलाई रोड निवासी रवि किशोर, उत्तर प्रदेश के रायबरेली के नसीदाबाद स्थित पुरे असराहा निवासी प्रहलाद प्रभात, मुजफ्फरपुर के देवरिया निवासी ऋषभ कुमार और अंकित कुमार के रूप में हुई है।

    बताया गया कि बिहार एसटीएफ, साइबर थाना और शास्त्रीनगर थाना की संयुक्त कार्रवाई में शनिवार को इन सभी को खाजपुरा नेहरू पथ स्थित मातृ होटल एवं बैंक्वेट से दबोचा गया। इनके मोबाइल में कई बैंक खाता नंबर और लेनदेन के साक्ष्य मिले हैं।

    छानबीन के क्रम में एनसीआरपी पोर्टल की मदद से प्राप्त खातों की तकनीकी जांच करने पर पता चला कि इनके पास जो बैंक खाता नंबर मिले हैं, उससे जुड़े मामलों में देश के कई राज्यों से करीब 40 शिकायत दर्ज हैं।

    जांच में अब तक लगभग 14 करोड़ 10 लाख 36 हजार रुपये की साइबर ठगी की बात सामने आई है। इनके पास से पुलिस ने 15 मोबाइल और एक कार को भी जब्त किया है। गिरोह के एक अन्य आरोपित की तलाश में छापेमारी की जा रही है।