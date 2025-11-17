लाल किला आतंकी हमला जोड़कर दुकानदार डराया, साइबर ठग बना ATS अधिकारी, सूझबूझ से हुआ बेनकाब
मुजफ्फरपुर में एक साइबर ठग ने खुद को एटीएस अधिकारी बताकर एक फोटोस्टेट दुकानदार को लाल किले पर आतंकी हमले में शामिल होने का आरोप लगाकर डराने की कोशिश की। दुकानदार की जागरूकता और समझदारी से ठग का प्रयास विफल हो गया। ठग ने बाद में गाली गलौज की और फोन काट दिया। पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई है, और नंबर को पहले भी कई लोगों ने फ्रॉड के रूप में रिपोर्ट किया है।
जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। साइबर फ्रॉड ने खुद को एंटी टेररिस्ट स्क्वॉड (एटीएस) का अधिकारी बताकर फोटो स्टेट दुकानदार को ठगने का प्रयास किया। जागरूकता के कारण मोतीझील के फोटो स्टेट दुकानदार फ्रॉड होने से बच गए। गन्नीपुर के नवोदित कुमार का मोतीझील में फोटो स्टेट का दुकान हैं। सोमवार को एक नंबर से उन्हें कॉल आया।
कॉल करने वाले खुद को एटीएस का अधिकारी बताया और सीधे उनको धमकाना शुरू कर दिया। कहा मैं एटीएस का अधिकारी बोल रहा हूं। आपकी संलिप्तता राष्ट्र विरोधी गतिविधि में नई दिल्ली में लाल किले पर आतंकी हमले में आई है। पूछताछ के लिए यहां आना होगा।
गाली गलौज कर फोन काटा
डराने वाली धमकी के बावजूद उन्होंने सूझबूझ से काम लिया। उन्होंने घटना में उनकी संलिप्तता के बारे में पूछना शुरू किया। बातचीत में फ्रॉड को समझ में आया कि वह पहले से फ्रॉड की घटनाओं के बारे में जानते है। जब साइबर फ्रॉड को यह पता चला कि वे एक जागरूक व्यक्ति से बात कर रहे हैं और उनका झांसा काम नहीं करेगा, तो उनकी हताशा सामने आ गई।
ठग ने तुरंत पासा बदला और फोन पर गाली गलौज करना शुरू कर दिया। इसके बाद फ्राड ने तत्काल फोन नंबर बंद कर लिया।
एचडीएफसी फ्रॉड के नाम से 4938 लोगों ने किया रिपोर्ट
मामले में काजी मोहम्मदपुर थाने में अज्ञात मोबाइल नंबर धारक के विरुद्ध शिकायत कराई है। उन्होंने बताया कि यह नंबर ट्रूकॉलर एप पर एचडीएफसी फ्रॉड के नाम से दिख रहा है।
आश्चर्य की बात यह है कि इस एक ही नंबर को अब तक 4938 लोगों ने फ्रॉड के रूप में रिपोर्ट किया है। तब भी पुलिस की ओर से इस नंबर को ब्लॉक नहीं किया गया।
पुलिस का कहना है कि मोबाइल नंबर के आधार पर फ्रॉड की पहचान कर आगे की कार्रवाई की जा रही है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।