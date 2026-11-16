फर्जी कोर्ट और वकील, हरियाणा की रिटायर्ड टीचर से ठगे ₹1.23 करोड़; बिहार के मुजफ्फरपुर से 2 साइबर फ्रॉड गिरफ्तार 

आकाश कुमार, मुजफ्फरपुर। हरियाणा के कैथल जिले में पांच दिनों तक डिजिटल अरेस्ट के नाम पर एक रिटायर्ड महिला शिक्षक से 1.23 करोड़ रुपये की ठगी करने के मामले में करजा थाना क्षेत्र से दो संदिग्ध साइबर बदमाशों को गिरफ्तार किया गया है।

यह कार्रवाई हरियाणा के कैथल के साइबर थाने की पुलिस ने करजा थाने की पुलिस के सहयोग से की है। दोनों बदमाशों काे पुलिस हाजीपुर-मुजफ्फरपुर फोरलेन से पीछा कर रही थी। इस बीच वैज्ञानिक जांच के आधार पर पुलिस ने बथना के समीप घेराबंदी कर पकड़ा।

वे बस में सवार होकर कहीं भागने की फिराक में थे। इसके पहले ही पकड़े गए। पूछताछ में साइबर बदमाशों की पहचान भागलपुर जिले के पंकज कुमार और सुमित कुमार के रूप में हुई है। हरियाणा पुलिस ने शातिरों को एसडीजेएम (पश्चिमी) के कोर्ट में प्रस्तुत किया। कोर्ट ने आरोपितों की हरियाणा पुलिस को ट्रांजिट रिमांड दे दी है। बताया गया कि हरियाणा के कैथल जिले के साइबर थाने में 9 नवंबर को मामला दर्ज कराया गया था। इसमें कई मोबाइल नंबर व खाताधारकों के साथ विजय खन्ना व राहुल गर्ग नामक व्यक्ति को नामजद आरोपित बनाया गया था।

फोन पर रची फर्जी अपराध की कहानी प्रताप गेट कैथल निवासी व रिटायर्ड महिला शिक्षक वेद कुमारी को तीन नवंबर को एक अज्ञात नंबर से कॉल आया। उनसे कहा कि उनके नाम पर केनरा बैंक में फर्जी खाता होने और उसमें अवैध लेनदेन का झूठा आरोप लगाया गया।