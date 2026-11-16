तलाकशुदा महिला को नेपाल ले जाकर बनाया संबंध, गर्भपात कराकर छोड़ा; छठ पर फिर हरकत करते पकड़ा गया चंपारण का युवक 

संवाद सहयोगी, आदापुर। थाना क्षेत्र एक गांव की महिला को प्रेमजाल में फंसाकर शारीरिक संबंध बनाने और गर्भवती होने पर गर्भपात कराने के बाद जान से मारने की धमकी दिए जाने का मामला प्रकाश में आया है।

इसकी जानकारी मिलने पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपित युवक मंजीत चौरसिया को गिरफ्तार कर ली है। इसकी जानकारी थानाध्यक्ष रुपम कुमारी ने दी।

इस मामले में पीड़ित महिला ने थाना को आवेदन दी है। बताया जा रहा है कि महिला की शादी पूर्व में हुई थी। शादी के बाद पति-पत्नी के बीच चल रहे अनबन को लेकर आपसी सहमति से तलाक हो गया था। इसके बाद महिला अपने मायके में रहती थी।

इस दौरान गांव के ही एक युवक ने प्रेमजाल में फंसा शादी का झांसा देकर अंतरंग संबंध बनाने की कोशिश किया, फिर घुमाने के बहाने महिला को बीते फरवरी माह में लेकर नेपाल के काठमांडू चला गया। वहां मर्जी के बगैर संबंध बनाता रहा। विरोध करने पर वह जल्द ही शादी करने का भरोसा दिलाता रहा। इसी बीच, महिला गर्भवती हुई तब शादी का दबाव बनाया तो आरोपीत ने धोखे से नशीली दवा खिलाकर उसका जबरन गर्भपात करा दिया।

लगभग दो महीने नेपाल में रखने के बाद आरोपी उसे वापस उसके मायके पहुंचा दिया। पीड़िता का आरोप है कि साजिश के तहत उस पर जानलेवा हमला किया। घटना के दिन आरोपित मंजीत चौरसिया, उसके माता-पिता ने महिला को घेर कर गाली गलौज किया।