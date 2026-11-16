समस्तीपुर के जमुआरी नदी में डूबने से 9 साल के लड़के की मौत, 3 किशोरों को गांव वालों ने बचाया

संवाद सूत्र, पूसारोड। वैनी थाना क्षेत्र के गंगापुर गांव वार्ड संख्या 10 में सोमवार को जमुआरी नदी में डूबने से नौ वर्षीय किशोर सत्यम कुमार की मौत हो गई।

हादसे में उसके साथ नहाने गए तीन अन्य किशोरों को ग्रामीणों ने सुरक्षित बाहर निकाल लिया। घटना के बाद मृतक के ननिहाल में कोहराम मच गया। छठ पूजा के दिन हुए इस हादसे से गांव में भी शोक का माहौल है।

मृतक की पहचान घटहो थाना क्षेत्र के कांचा गांव निवासी राजेश कुमार के पुत्र सत्यम कुमार के रूप में हुई है। वह अपने नाना शंभू साह के साथ गंगापुर स्थित ननिहाल में रहता था। उसके माता-पिता रोजी-रोटी के सिलसिले में चेन्नई में रहते हैं। वैनी थानाध्यक्ष कल्पना कुमारी ने बताया कि सोमवार दोपहर करीब एक बजे गंगापुर लोहा पुल के पास जमुआरी नदी में नहाने के लिए चार किशोर गए थे। इसी दौरान सत्यम नहाते समय गहरे पानी में डूबने लगा।