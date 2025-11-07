वोट के बाद अब कमाई की राह, मुजफ्फरपुर स्टेशन से दिल्ली और मुंबई जाने वालों की बढ़ी भीड़
बिहार में चुनाव खत्म होने के बाद मुजफ्फरपुर स्टेशन पर दिल्ली और मुंबई जाने वाले यात्रियों की भारी भीड़ उमड़ रही है। अपने-अपने रोजगार पर वापस जा रहे हैं, जिससे ट्रेनों में यात्रियों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है।
जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर । मतदान के दिन छह नवंबर तक स्टेशन पर सन्नाटा पसरा था। वहीं, शुक्रवार को गुलजार हो उठा। जंक्शन पर बने उत्तर, दक्षिण के तीनों होल्डिंग एरिया में दर्जनों लोग ट्रेनों की प्रतीक्षा में बैठे नजर आए।
इस दौरान हजारों लोग ट्रेनों से विभिन्न प्रदेशों के लिए निकले। दोपहर से ट्रेनों में भीड़ बढ़ गई। हालांकि सुबह में काफी कम यात्री दिखे। बिहार संपर्क क्रांति, वैशाली आदि दिल्ली की ट्रेनों में कम लोग चढ़े, लेकिन दोपहर बाद की ट्रेनों में एकाएक भीड़ बढ़ गई।
मुजफ्फरपुर से वाया मोतिहारी होकर आनंद विहार दिल्ली जाने वाली गरीबरथ एक्सप्रेस सहित अन्य ट्रेनों में भीड़ हो गई। इस ट्रेन से दिल्ली जाने के लिए मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, शिवहर के यात्री जंक्शन पहुंचे थे।
मोतीपुर के यात्री अमित कुमार ने बताया वे दिल्ली में नौकरी करते हैं। छठ में घर आए थे। छठ पर्व के बाद मतदान के महापर्व में भी वोट गिराकर जा रहे हैं। रिजल्ट की खबर तो मोबाइल पर भी आ जाएगी।
बता दें कि बहुत लोग परिचित को वोट दिलाने के लिए दिल्ली, मुंबई, पंजाब से बुलाए गए थे। कुछ ऐसे लोग भी मिले जो दीपावली के बाद दिल्ली चले गए थे, लेकिन वे मताधिकार का प्रयोग करने पहुंच गए।
वहीं मुंबई में रह रहीं अखाड़ाघाट बांध रोड निवासी रागिनी रानी ने बताया छठ मुंबई में की और मतदान के लिए घर आकर वोट दिया। इधर से जाने के लिए टिकट नहीं मिल रहा था तो पवन एक्सप्रेस का तत्काल टिकट लेकर मुंबई वापस जा रही हैं।
जंक्शन पर मालगाड़ी से ट्राली पाथ हो रहा जाम
मुजफ्फरपुर जंक्शन के एक और दो नंबर प्लेटफार्म के बीच वाली लाइन पर घंटों मालगाड़ी खड़ी कर दी जा रही, इसके चलते ट्राली पथ जाम हो जा रहा है। एक नंबर प्लेटफार्म से दो, तीन, चार पर ठेला से ट्रेनों तक बोतल बंद पानी नहीं पहुंच पा रहा। दूसरी परेशानी पार्सल पैकेटों को लेकर हो रही। यात्रियों को समय से डिलीवरी नहीं मिलने से रेलवे के प्रति आक्रोश जता रहे। यह सिलसिला पिछले एक पखवारे से चली आ रही। दूसरी समस्या दो, तीन, चार-पांच नंबर प्लेटफार्म पर खड़ी ट्रेनें दिखायी नहीं दे रही। पूछताछ काउंटर वाले को यह पता नहीं चल पा रहा कि ट्रेन प्लेटफार्म पर है या चली गई। भीड़ प्रबंधन को लेकर पहुंचे समस्तीपुर एसीएम विश्वजीत कुमार ने इसको लेकर उच्चाधिकारी को रिपोर्ट करने की बात कही है
