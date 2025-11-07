वोट के बाद अब कमाई की राह, मुजफ्फरपुर स्टेशन से दिल्ली और मुंबई जाने वालों की बढ़ी भीड़

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर । मतदान के दिन छह नवंबर तक स्टेशन पर सन्नाटा पसरा था। वहीं, शुक्रवार को गुलजार हो उठा। जंक्शन पर बने उत्तर, दक्षिण के तीनों होल्डिंग एरिया में दर्जनों लोग ट्रेनों की प्रतीक्षा में बैठे नजर आए।

इस दौरान हजारों लोग ट्रेनों से विभिन्न प्रदेशों के लिए निकले। दोपहर से ट्रेनों में भीड़ बढ़ गई। हालांकि सुबह में काफी कम यात्री दिखे। बिहार संपर्क क्रांति, वैशाली आदि दिल्ली की ट्रेनों में कम लोग चढ़े, लेकिन दोपहर बाद की ट्रेनों में एकाएक भीड़ बढ़ गई।

मुजफ्फरपुर से वाया मोतिहारी होकर आनंद विहार दिल्ली जाने वाली गरीबरथ एक्सप्रेस सहित अन्य ट्रेनों में भीड़ हो गई। इस ट्रेन से दिल्ली जाने के लिए मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, शिवहर के यात्री जंक्शन पहुंचे थे। मोतीपुर के यात्री अमित कुमार ने बताया वे दिल्ली में नौकरी करते हैं। छठ में घर आए थे। छठ पर्व के बाद मतदान के महापर्व में भी वोट गिराकर जा रहे हैं। रिजल्ट की खबर तो मोबाइल पर भी आ जाएगी।

बता दें कि बहुत लोग परिचित को वोट दिलाने के लिए दिल्ली, मुंबई, पंजाब से बुलाए गए थे। कुछ ऐसे लोग भी मिले जो दीपावली के बाद दिल्ली चले गए थे, लेकिन वे मताधिकार का प्रयोग करने पहुंच गए। वहीं मुंबई में रह रहीं अखाड़ाघाट बांध रोड निवासी रागिनी रानी ने बताया छठ मुंबई में की और मतदान के लिए घर आकर वोट दिया। इधर से जाने के लिए टिकट नहीं मिल रहा था तो पवन एक्सप्रेस का तत्काल टिकट लेकर मुंबई वापस जा रही हैं।