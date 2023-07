कारोबारी और मुखिया पति से बदमाश मांग रहा लाखों की रंगदारी, किसी लफंगे का काम बताकर पल्ला छाड़ रहे थानाध्यक्ष

मुजफ्फरपुर के अहियापुर इलाके का बदमाश एक ही मोबाइल नंबर से लगातार रंगदारी मांग रहा लेकिन पुलिस उसकी गिरफ्तारी नहीं कर रही है। प्राथमिकी में कारोबारी ने 50 लाख रंगदारी मांगने का आरोप लगाया गया है। वहीं मुखिया पति ने पांच लाख रुपये रंगदारी मांगने की प्राथमिकी कराई है। कारोबारी से रंगदारी मांगने की घटना पिछले महीने दर्ज कराई गई थी लेकिन अब तक पुलिस की कार्रवाई शून्य है।

कारोबारी और मुखिया पति से बदमाश मांग रहा लाखों की रंगदारी।

HighLights बदमाश मांग रहा 50 लाख की रंगदारी, थानाध्यक्ष बता रहे किसी लफंगे का काम। कारोबारी व मुखिया पति से रंगदारी मांगने में एक ही नंबर का प्रयोग, गिरफ्तारी बनी पुलिस के लिए चुनौती। अहियापुर में रंगदारी मांगने की दो घटनाएं, बाड़ा जगन्नाथ के मुखिया पति व कारोबारी के स्वजन दहशत में।

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर: मुजफ्फरपुर के अहियापुर इलाके का बदमाश एक ही मोबाइल नंबर से लगातार रंगदारी मांग रहा है, लेकिन पुलिस उसकी गिरफ्तारी नहीं कर रही है। प्राथमिकी में कारोबारी ने 50 लाख रंगदारी मांगने का आरोप लगाया गया है। वहीं मुखिया पति ने पांच लाख रुपये रंगदारी मांगने की प्राथमिकी कराई है। थानाध्यक्ष बोले-किसी लफंगे का काम इन दोनों घटनाओं पर अहियापुर थानाध्यक्ष अरुण कुमार का कहना है कि किसी लफंगे का काम है। धमकी देकर मोबाइल बंद कर लेता है। कॉ ल डिटेल निकालकर कार्रवाई चल रही है। जल्द ही वह पकड़ा जाएगा। पुलिस किसी मामले को कितनी गंभीरता से लेती है। यह उसका उदाहरण है। कारोबारी ने पिछले महीने दर्ज कराई थी शिकायत कारोबारी से 50 लाख रंगदारी मांगने की घटना पिछले महीने दर्ज कराई गई थी, लेकिन अब तक पुलिस की कार्रवाई शून्य है। पिछले महीने अहियापुर इलाके के गरीब जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व कारोबारी अशोक कुमार झा से इसी नंबर से 50 लाख रुपये की रंगदारी मांगी गई थी। मामला दर्ज करने के बाद भी आरोपी की गिरफ्तारी तो दूर पहचान तक नहीं हो सकी है। नतीजा फिर उसी नंबर से पिछले सप्ताह बदमाशों ने बाड़ा जगन्नाथ पंचायत के मुखिया पति प्रकाश चंद्र से पांच लाख रुपये की रंगदारी मांगी। जगन्नाथ पंचायत के मुखिया पति हो चुकी है गोलीबारी दोनों मामले में पुलिस प्राथमिकी कर जांच में जुटी है। इसके पहले भी अहियापुर में रंगदारी मांगने की कई घटनाएं सामने आ चुकी हैं। इसके बाद भी पुलिस की ओर से बदमाशों पर नकेल कसने की कवायद नहीं की जा रही हैं। बता दें कि पिछले साल दिसंबर में अहियापुर की बाड़ा जगन्नाथ पंचायत की मुखिया के पति पर गोलीबारी की भी घटना हो चुकी है। इस मामले में भी कार्रवाई नहीं हो सकी है। इन सभी घटनाओं को लेकर दोनों के स्वजन दहशत में हैं। बयान रंगदारी मांगने में प्रयोग किए गए मोबाइल नंबर का डिटेल निकाला जा रहा है। वैज्ञानिक ढंग से जांच चल रही है। जल्द ही आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। राघव दयाल, नगर डीएसपी

