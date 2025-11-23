युवती का फर्जी Insta प्रोफाइल बनाकर ब्लैकमेल करता था कॉस्मेटिक दुकानदार, पैसे के विवाद में की थी हरकत

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। आपसी लेनदेन के विवाद में कॉस्मेटिक दुकानदार ने युवती के नाम की फर्जी इंस्टाग्राम प्रोफाइल बनाई। इसके बाद युवती के रिश्तेदारों को आपत्तिजनक मैसेज भेजकर उसे ब्लैकमेल करने का प्रयास किया। पता चलने पर आरोपित ने युवती को धमकी दी।

युवती की शिकायत पर नगर थाने की पुलिस ने मोतीझील में छापेमारी कर आरोपित कॉस्मेटिक दुकानदार को पकड़कर मोबाइल जब्त किया। उसे थाने पर रखकर पूछताछ की जा रही है। उसके नाम-पता का सत्यापन कर पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी है।

खरीदारी करने के दौरान बढ़ी नजदीकियां बताया गया कि आरोपित मिठनपुरा का रहने वाला है। मोतीझील में कॉस्मेटिक की दुकान है। करीब छह वर्ष पूर्व नगर थाने की युवती ने आरोपित की दुकान से खरीदारी की। इस दौरान युवती से उसकी नजदीकियां बढ़ गईं। युवती व उसके बीच पूर्व में कई बार रुपये का लेनदेन भी हुआ।

आरोपित का कहना है युवती पर उसके 40 हजार रुपये उधार हैं। युवती इसे लौटाने में टालमटोल करने लगी तो प्रतिशोध में आकर यह कदम उठाया। युवती की पहचान का दुरुपयोग कर इंस्टाग्राम पर फर्जी प्रोफाइल बनाई और इस अकाउंट का इस्तेमाल उसके रिश्तेदारों को अश्लील मैसेज भेजने के लिए किया।