Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पंचायत सरकार भवन निर्माण में भारी गड़बड़ी, ठेकेदारों की मनमानी पर बीपीआरओ ने भेजी जांच रिपोर्ट 

    By Babul Deep Edited By: Ajit kumar
    Updated: Fri, 19 Dec 2025 12:04 PM (IST)

    मुजफ्फरपुर के औराई प्रखंड में पंचायत सरकार भवनों के निर्माण में ठेकेदारों द्वारा अनियमितता बरती जा रही है। सहिलाबल्ली, धरहरवा और डीहजीवर में निर्माण क ...और पढ़ें

    Hero Image

    निम्न गुणवत्ता की ईंट का उपयोग किए जाने की मिल रही शिकायत। फाइल फोटो

    जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर।सरकार की अति महत्वाकांक्षी योजना में से एक पंचायत सरकार भवनों के निर्माण में ठेकेदार पलीता लगाने पर तूले हुए हैं। दरअसल औराई प्रखंड की सहिलाबल्ली, धरहरवा और डीहजीवर में पंचायत सरकार भवन का निर्माण किया जा रहा है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    स्थानीय स्तर पर मिली शिकायत के आधार पर प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी (बीपीआरओ) ने इसकी स्थल जांच की। इस दौरान निर्माण कार्य मानक अनुरूप नहीं होने और अनियमिता बरतने का पता लगा।

    इसी आधार पर उन्होंने रिपोर्ट तैयार कर जिला पंचायती राज पदाधिकारी को भेज दी है और आवश्यक कार्रवाई करने का अनुरोध किया है।बताया कि सर्वप्रथम उन्होंने सहिलाबल्ली में निर्माणाधीन पंचायत सरकार भवन की स्थलीय जांच की।

    इस दौरान पाया कि कार्यस्थल के समीप योजना से संबंधित बोर्ड तक नहीं लगाया गया है। जबकि नियमानुसार काम शुरू होते ही बोर्ड लगाया जाना अनिवार्य है। यहां पर इसकी अनदेखी की गई।

    निर्माण स्थल पर संवेदक के अभियंता उपस्थित नहीं थे। ईंट की गुणवत्ता भी निम्न स्तरीय पाई गई। इसी प्रकार धरहरवा में भी निर्माणाधीन पंचायत सरकार भवन में निम्न स्तर की ईंट का प्रयोग किया जा रहा था।

    अभियंता की अनुपस्थिति के कारण मुख्य भवन के छत की सही लेवल में ढ़लाई का कार्य नहीं किया गया था। इस कारण तकनीकी गुणवत्ता प्रभावित होती दिखी। जबकि ताराजीवर डीहजीवर में पंचायत सरकार भवन के निर्माण का कार्य बंद पाया गया। भवन के दीवार निर्माण का कार्य प्रारंभ नहीं हुआ था।

    कुशल कारीगर से काम कराने का दिया मंतव्य 

    बीपीआरओ ने रिपोर्ट के साथ अपना मंतव्य भी भेजा है। इसमें बताया कि भवन निर्माण में प्रयुक्त सामग्री की गुणवत्ता सही करने का आवश्यकता है। निर्माण कार्य के समय कनीय अभियंता की उपस्थिति में तकनीकी अनुश्रवण की आवश्यकता जताई।

    काम कुशल कारीगर से ही कराया जाए। ताकि निर्माण कार्य की गुणवत्ता बनी रहे। ईंट की गुणवत्ता सही करने और कार्य की गति बढ़ाने की आवश्यकता जताई।

    जिन्होंने जांच की है वे तकनीकी एक्सपर्ट हैं क्या? औराई में काम बहुत ही बेहतर तरीके से किया जा रहा है। मैंने खुद कार्यस्थल का कई बार निरीक्षण किया है। वहां पर कोई गड़बड़ी नहीं है। काम थोड़ा धीमा जरूर हुआ है। इसे तेज गति से पूरा करने को कहा गया है।

    -

    ई. रवि चंद्र, कार्यपालक अभियंता, भवन निर्माण विभाग