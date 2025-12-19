पंचायत सरकार भवन निर्माण में भारी गड़बड़ी, ठेकेदारों की मनमानी पर बीपीआरओ ने भेजी जांच रिपोर्ट 

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। सरकार की अति महत्वाकांक्षी योजना में से एक पंचायत सरकार भवनों के निर्माण में ठेकेदार पलीता लगाने पर तूले हुए हैं। दरअसल औराई प्रखंड की सहिलाबल्ली, धरहरवा और डीहजीवर में पंचायत सरकार भवन का निर्माण किया जा रहा है।

स्थानीय स्तर पर मिली शिकायत के आधार पर प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी (बीपीआरओ) ने इसकी स्थल जांच की। इस दौरान निर्माण कार्य मानक अनुरूप नहीं होने और अनियमिता बरतने का पता लगा।

इसी आधार पर उन्होंने रिपोर्ट तैयार कर जिला पंचायती राज पदाधिकारी को भेज दी है और आवश्यक कार्रवाई करने का अनुरोध किया है।बताया कि सर्वप्रथम उन्होंने सहिलाबल्ली में निर्माणाधीन पंचायत सरकार भवन की स्थलीय जांच की।

इस दौरान पाया कि कार्यस्थल के समीप योजना से संबंधित बोर्ड तक नहीं लगाया गया है। जबकि नियमानुसार काम शुरू होते ही बोर्ड लगाया जाना अनिवार्य है। यहां पर इसकी अनदेखी की गई।

निर्माण स्थल पर संवेदक के अभियंता उपस्थित नहीं थे। ईंट की गुणवत्ता भी निम्न स्तरीय पाई गई। इसी प्रकार धरहरवा में भी निर्माणाधीन पंचायत सरकार भवन में निम्न स्तर की ईंट का प्रयोग किया जा रहा था।

अभियंता की अनुपस्थिति के कारण मुख्य भवन के छत की सही लेवल में ढ़लाई का कार्य नहीं किया गया था। इस कारण तकनीकी गुणवत्ता प्रभावित होती दिखी। जबकि ताराजीवर डीहजीवर में पंचायत सरकार भवन के निर्माण का कार्य बंद पाया गया। भवन के दीवार निर्माण का कार्य प्रारंभ नहीं हुआ था।