Sakra Four Death: पीड़ित परिवार के मामले की निगरानी करेगा राज्य अनुसूचित जाति आयोग

संवाद सहयोगी, सकरा (मुजफ्फरपुर)। Muzaffarpur News: प्रखंड के नवलपुर मिश्रौलिया गांव में एक ही परिवार के चार लोगों की मौत से मातम पसरा हुआ है। यहां एक पिता ने अपनी तीन नाबालिग बेटियों के साथ फांसी लगाकर जान दे दी, जबकि दो छोटे बेटे बाल-बाल बच गए।

घटना के बाद बुधवार को राज्य अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष धनंजय कुमार उर्फ मृणाल पासवान गांव पहुंचे। उन्होंने पीड़ित परिवार से मुलाकात कर विस्तार से घटना की जानकारी ली।

उन्होंने हरसंभव सरकारी सहायता उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि पीड़ित परिवार के मामले की निगरानी स्वयं आयोग करेगा और जरूरत पड़ने पर दोबारा समीक्षा की जाएगी।

इस बीच आयोग अध्यक्ष के गांव पहुंचते ही बड़ी संख्या में ग्रामीण भी एकत्र हो गए। अध्यक्ष ने पीड़ित परिवार के सदस्यों से बातचीत के दौरान कहा कि यह घटना अत्यंत दुखद और चिंताजनक है।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार अनुसूचित जाति एवं कमजोर वर्गों की सुरक्षा और कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है तथा इस मामले में किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

मुलाकात के दौरान पीड़ित परिवार ने अपनी आर्थिक स्थिति, रोजगार की समस्या, बच्चों के भविष्य और सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिलने की बात विस्तार से रखी।

आयोग अध्यक्ष ने पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए संबंधित विभागों के अधिकारियों को त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए। मौके पर मौजूद जिला समाज कल्याण पदाधिकारी अमरेंद्र मिश्रा को आयोग अध्यक्ष ने स्पष्ट निर्देश दिया कि पीड़ित परिवार को शीघ्र राहत, आर्थिक सहायता तथा सभी पात्र सरकारी योजनाओं का लाभ सुनिश्चित कराया जाए।