जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर।BRA Bihar University: बीआरए बिहार विश्वविद्यालय के कालेजों में नामांकित छात्र-छात्राओं के पीएमएस यानी पोस्ट मैट्रिक स्कालरशिप के आवेदनों का सत्यापन नहीं हो पा रहा है। कालेजों ने आवेदनों के सत्यापन के लिए अब तक नोडल पदाधिकारी भी नहीं बनाए हैं। इस कारण वेरीफिकेशन की प्रक्रिया शुरू नहीं की जा सकी है। शिक्षा विभाग के सचिव अजय यादव ने इसको लेकर बीआरए बिहार विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार को पत्र भेजा है।

इसमें कहा गया है कि पिछले दिनों विभाग की ओर से पीएमएस के आवेदनों के सत्यापन संबंधित रिकार्ड की मांग की गई थी, लेकिन अब तक नहीं मिला है। कहा गया है कि राज्य के प्रवेशिकोत्तर कक्षा में अध्ययनरत अनुसूचित जाति - जनजाति, पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग के छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति प्रदान करने के लिए प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना अंतर्गत पोर्टल पर आनलाइन किए गए आवेदनों के संबंध में कालेजों के नोडल अधिकारी की ओर से 15 दिनों के भीतर सभी पंजीकृत आवेदनों का सत्यापन और अनुमोदन किया जाना है।