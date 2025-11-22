Language
    प्रेम संबंध में शादी से इनकार करने पर छात्रा की गोली मारकर हत्या, आरोपी प्रेमी गिरफ्तार

    By Sanjiv Kumar Edited By: Nishant Bharti
    Updated: Sat, 22 Nov 2025 01:20 PM (IST)

    मुजफ्फरपुर के मुशहरी थाना क्षेत्र में स्नातक छात्रा कोमल कुमारी की गोली मारकर हत्या के मामले में मुख्य आरोपी बिट्टू कुमार को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ में बिट्टू ने बताया कि कोमल के शादी से इनकार करने पर उसने गुस्से में आकर हत्या कर दी। पुलिस ने उसे सारण में छापेमारी कर गिरफ्तार किया। कोमल एक निजी स्कूल में पढ़ाती थी और मंगलवार शाम को उसकी हत्या कर दी गई थी।

    आरोपी प्रेमी गिरफ्तार

    जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। मुशहरी थाना क्षेत्र के गोपालपुर तरौरा की स्नातक छात्रा कोमल कुमारी की गोली मारकर हत्या में शामिल मुख्य आरोपित बिट्टू कुमार को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस पूछताछ में बिट्टू ने बताया कि उसका तीन वर्षों से कोमल से प्रेम संबंध चल रहा था। 

    पिछले दिनों कोमल ने शादी से इनकार कर दिया। इसी प्रतिशोध में बिट्टू ने गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। इसके लिए उसने एक दोस्त से पिस्टल मंगवाया था। मामले में कोमल के स्वजन ने एक नामजद समेत दो युवकों के विरुद्ध प्राथमिकी कराई थी। 

    लगातार बदल रहा था ठिकाना

    घटना के बाद से बिट्टू लगातार ठिकाना बदल रहा था। गिरफ्तारी से बचने के लिए वह सारण में रिश्तेदार के यहां चला गया। इसी में पुलिस ने छापेमारी कर उसे पकड़ा। हालांकि मुशहरी थाने की पुलिस ने धीरनपट्टी इलाके से गिरफ्तारी की बात कही है। 

    थानाध्यक्ष सुबोध कुमार मेहता ने बताया कि मामले में गांव के ही बिट्टू पर प्राथमिकी कराई गई थी। उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। पूछताछ में मामला प्रेम संबंध से जुड़ा निकला है। 

    विदित हो कि स्नातक की छात्रा कोमल कन्हौली स्थित एक निजी स्कूल में पढ़ाती भी थी। मंगलवार की शाम चचेरे भाई के साथ बाइक से लौटते समय भटोलिया नहर पुल के निकट गोली मारकर उसकी हत्या कर दी गई थी।