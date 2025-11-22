प्रेम संबंध में शादी से इनकार करने पर छात्रा की गोली मारकर हत्या, आरोपी प्रेमी गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। मुशहरी थाना क्षेत्र के गोपालपुर तरौरा की स्नातक छात्रा कोमल कुमारी की गोली मारकर हत्या में शामिल मुख्य आरोपित बिट्टू कुमार को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस पूछताछ में बिट्टू ने बताया कि उसका तीन वर्षों से कोमल से प्रेम संबंध चल रहा था।

पिछले दिनों कोमल ने शादी से इनकार कर दिया। इसी प्रतिशोध में बिट्टू ने गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। इसके लिए उसने एक दोस्त से पिस्टल मंगवाया था। मामले में कोमल के स्वजन ने एक नामजद समेत दो युवकों के विरुद्ध प्राथमिकी कराई थी।

लगातार बदल रहा था ठिकाना घटना के बाद से बिट्टू लगातार ठिकाना बदल रहा था। गिरफ्तारी से बचने के लिए वह सारण में रिश्तेदार के यहां चला गया। इसी में पुलिस ने छापेमारी कर उसे पकड़ा। हालांकि मुशहरी थाने की पुलिस ने धीरनपट्टी इलाके से गिरफ्तारी की बात कही है।