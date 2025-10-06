मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहुंचे सकरा, विभिन्न योजनाओं का करेंगे उद्घाटन और शिलान्यास
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज सकरा का दौरा करेंगे जहां वे विभिन्न विकास योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। वे सकरा बाजिद पंचायत में चल रही योजनाओं का निरीक्षण करेंगे। 2022 में भी उनका दौरा तय था लेकिन रद हो गया था। इसके बाद संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा।
जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कुछ देर के बाद जिले के सकरा प्रखंड में विकास योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। इसके बाद संवाद कार्यक्रम भी होगा।
सकरा में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के संभावित आगमन को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह सक्रिय है। रविवार को जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन और एसएसपी सुशील कुमार ने एसडीएम, बीडीओ, सीओ सहित अन्य वरीय पदाधिकारियों के साथ कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया। साथ ही तैयारियाें का भी जायजा लिया।
उन्होंने सुरक्षा व्यवस्था, हेलीपैड निर्माण, मंच व्यवस्था, पार्किंग स्थल, आवागमन व्यवस्था एवं साफ-सफाई का बारीकी से निरीक्षण किया। जिलाधिकारी ने सुरक्षा और विधि व्यवस्था को लेकर भी अलर्ट रहने को कहा। सभी स्तरों पर सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ करने का निर्देश दिया।
इसके लिए पर्याप्त संख्या में मजिस्ट्रेट और पुलिस बलों की तैनाती की जा रही है। कार्यक्रम स्थल से आधा किलोमीटर की दूरी पर स्थित एक प्राथमिक विद्यालय में हेलीपैड का निर्माण किया गया है। यहां से सड़क मार्ग से मुख्यमंत्री कार्यक्रम स्थल पर पहुंचेंगे।
जीविका, आइसीडीएस और उद्योग समेत विभागों के द्वारा स्टाल भी लगाया जा रहा है। इसका निरीक्षण करेंगे और कार्यकर्ताओं से भी संवाद करेंगे। डीएम ने इसे लेकर वरीय, नोडल और सहयोगी पदाधिकारियों की तैनाती कर दी है।
सभी पदाधिकरियों को आपस में समन्वय बनाकर कार्य करने का निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर चिकित्सा शिविर, विशेषज्ञ चिकित्सक, पारामेडिकल स्टाफ और एडवांस लाइफ सपोर्ट सिस्टम से युक्त एंबुलेंस की तैनाती कर दी गई है।
विदित हो कि वर्ष 2022 में भी मुख्यमंत्री का आगमन इसी स्थान पर होना सुनिश्चित हुआ था, लेकिन अंतिम समय में किसी कारण से यह टल गया था। यहां पर प्लास्टिक कचरा से सामग्री का निर्माण, गोबर गैस से रसोई गैस बनाना सहित कई कार्य किए गए थे। इसके रंगरोगन का कार्य भी तेजी से किया जा रहा है।
