'मेरे पिता का सपना पूरा किया, आपके सामने बेबी कुमार को दिया टिकट'- चिराग पासवान

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। लोजपा (रामविलास) के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा है कि मेरे पिता रामविलास पासवान ने 2015 के विधानसभा चुनाव में बोचहां विधानसभा क्षेत्र से बेबी कुमारी को टिकट दिया था, लेकिन बाद में पारिवारिक दबाव के कारण परिवार के एक सदस्य को सिंबल देना पड़ा। हालांकि, बोचहां की महान जनता ने बेबी कुमारी को निर्दलीय जिताकर विधानसभा भेजा था।

चिराग ने आगे कहा, बेबी कुमारी को टिकट नहीं देने का मलाल रामविलास पासवान को मरने दम तक रहा। उनकी इच्छा थी की बेबी कुमारी लोजपा के सिंबल पर विधानसभा जाएं। अब मैंने अपने पिता के अधूरे सपने को पूरा करने के लिए आप लोगों के बीच बेबी कुमारी को टिकट दिया है। बेबी कुमारी की जीत रामविलास पासवान को श्रद्धांजलि होगी।

उन्होंने यह बातें गुरुवार को पार्टी उम्मीदवार बेबी कुमारी के पक्ष में रोहुआ स्कूल के मैदान में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए कही। गला खराब होने के कारण बोलने में परेशानी के बाद भी उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि कई शक्तियां चिराग पासवान को रास्ते से हटाना चाहती हैं। बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट की उनकी सोच को मिटाना चाहती है, लेकिन वह किसी से डरने वाले नहीं।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोच एवं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार तेजी से आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री को बिहार से विशेष लगाव है। वहीं, सभा को संबोधित करते हुए बिहार सरकार के मंत्री हरि सहनी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मिलकर बिहार को हर क्षेत्र में आगे बढ़ा रहे है। वैशाली सांसद वीणा देवी ने कहा कि केंद्र एवं बिहार सरकार लगातार महिलाओं को सशक्त बना रही है। सभा की अध्यक्षता जिला लोजपा अध्यक्ष चुलबुल शाही ने की जबकि संचालन अरविंद कुमार सिंह ने।

'बिहार की जनता को गुमराह कर रहा विपक्ष' बिहार में महागठबंधन नहीं ठगबंधन है, जो कई सीटों पर आपस में ही लड़ रहे हैं। जो खुद एक दूसरे की बातों को नहीं समझ रहे हैं। वह जनता के दुख दर्द को क्या समझेंगे। विपक्ष बिहार की जनता को गुमराह करने में लगा है। आप लोगों को किसी के बहकावे में नहीं आना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2047 के विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए बिहार में डबल इंजन की एनडीए सरकार का बने रहना जरूरी है।