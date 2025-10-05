Language
    मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कल आएंगे सकरा, स्टालों के निरीक्षण के बाद और क्या है कार्यक्रम?

    By babul deep Edited By: Ajit kumar
    Updated: Sun, 05 Oct 2025 11:53 AM (IST)

    मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कल मुजफ्फरपुर के सकरा प्रखंड में बलिराम उच्च माध्यमिक विद्यालय आ सकते हैं। वे विभिन्न विकास योजनाओं का शिलान्यास करेंगे। कार्यक्रम स्थल पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई है और हेलीपैड बनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री जीविका और उद्योग विभागों के स्टालों का निरीक्षण करेंगे। मौसम अनुकूल रहने पर कार्यक्रम निश्चित है जिसके लिए प्रशासन तैयारियों में जुटा है।

    यह तस्वीर जागरण आर्काइव से ली गई है।

    जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। सकरा प्रखंड अंतर्गत बलिराम उच्च माध्यमिक विद्यालय में सोमवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का संभावित आगमन है। इसे लेकर वहां पर प्रशासनिक तैयारियां तेज है। यहां से करीब आधा किलोमीटर दूर स्थित एक प्राथमिक विद्यालय के परिसर में हेलीपैड बनाया जा रहा है।

    पदाधिकारियों की तैनाती

    इसके अतिरिक्त कार्यक्रम स्थल पर सुरक्षा और विधि व्यवस्था को लेकर सभी आवश्यक तैयारियां की जा रही है। इसे लेकर वरीय, नोडल और सहयोगी पदाधिकारियों की तैनाती की गई है। उच्च माध्यमिक विद्यालय में कार्यकर्ताओं से संवाद कार्यक्रम भी प्रस्तावित है।

    वाटरप्रूफ पंडाल का निर्माण 

    जीविका, आइसीडीएस और उद्योग समेत अन्य विभागों के द्वारा स्टाल भी लगाया जाएगा। इसका निरीक्षण भी मुख्यमंत्री करेंगे। विद्यालय का रंगरोगन किया जा रहा है। इसके अलावा वाटरप्रूफ पंडाल का निर्माण किया जा रहा है। रिमोट से जिले में प्रस्तावित सड़क निर्माण समेत अन्य योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन भी किया जाएगा।

    तैयारियां सुनिश्चित करने में जुटा प्रशासन

    हालांकि मौसम और बारिश को देखते हुए अभी उनके आगमन को लेकर अंतिम रूप से मुहर नहीं लगी है, लेकिन जिला प्रशासन अपने स्तर से सभी आवश्यक तैयारियां सुनिश्चित करने में जुटा हुआ है।

    शनिवार को भी प्रशासनिक पदाधिकारियों की टीम सकरा में भ्रमणशील रही। बारिश और आंधी के कारण व्यवस्था संबंधित कार्य में बाधा उत्पन्न हुई। अगर रविवार से मौसम ठीक रहेगा तो तैयारियों को अंतिम रूप दिया जाएगा।

    यातायात प्रबंधन के लिए अभी से प्लान तैयार

    कार्यक्रम के दिन यातायात प्रबंधन के लिए अभी से प्लान तैयार कर इसका क्रियान्वयन सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया गया है। मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर चिकित्सा शिविर, विशेषज्ञ चिकित्सक, पारामेडिकल स्टाफ और एडवांस लाइफ सपोर्ट सिस्टम से युक्त एंबुलेंस की तैनाती कर दी गई है।

    सभी प्रतिनियुक्त पदाधिकारियों के लिए आइकार्ड की व्यवस्था की गई है। ताकि कोई बाहरी व्यक्ति इसमें प्रवेश नहीं कर सके। सभी पदाधिकारियों को आपास में समन्वय बनाकर कार्य करने का निर्देश दिया गया है।