Chhath Puja: छठ घाटों से धीमी स्पीड में सीटी बजाती गुजरेंगी ट्रेनें, GRP और RPF शृंखला बना करेंगे चौकसी

रेलवे द्वारा जारी आदेश के अनुसार इन सभी घाटों को चिह्नित किया गया है, जहां से 10 किमी प्रति घंटा की स्पीड से सीटी बजाती ट्रेनें निकलती जाएंगी। ट्रेन आते समय कोई रेल लाइन पार नहीं करें, इसको लेकर आरपीएफ, जीआरपी ने चौकसी बढ़ा दी है।

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। पूर्व मध्य रेल के समस्तीपुर, सोनपुर मंडल सहित पांचों रेलमंडलों में रेल लाइन किनारे के छठ घाटों के समीप से काफी कम स्पीड में ट्रेनें गुजरेगी।

संध्या व सुबह के अर्घ्य के समय विशेष निगरानी के लिए आरपीएफ, जीआरपी मानव शृंखला बना चौकसी बरतेगी। इन सभी जगहों के लिए लोको पायलटों को स्टेशन छोड़ने से पहले काशन पेपर मिल जाएगा।

माड़ीपुर समेत रेलवे लाइन किनारे स्थित छठ घाटों पर किसी प्रकार की अनहोनी ना हो, इसको लेकर सुरक्षा की पूरी व्यवस्था की गई है। जीआरपी और आरपीएफ के अतिरिक्त जवानों को तैनात किया गया है।

सोमवार की दोपहर 12 बजे से मंगलवार की सुबह 8 बजे तक जवान छठ व्रतियों और श्रद्धालुओं की सुरक्षा को लेकर प्लेटफार्म एक-छह से लेकर पुरानी पुलिस लाइन तक तैनात रहेंगे।

रेलवे ने जारी किया अलर्ट

इसको लेकर रेलवे ने अलर्ट जारी भी किया है। माड़ीपुर के अलावा पांडेय गली के समीप पड़ाव पोखर, नारायणपुर, पूसा रोड, सराय समेत आठ स्थानों पर जवानों की अतिरिक्त तैनाती की गई है।

रेल एसपी वीणा कुमार रविवार को खुद छठ घटों का निरीक्षण किया। वे मुजफ्फरपुर से हाजीपुर, सोनपुर होते छपरा तक गए और रेल पुलिस को अलर्ट मोड में रहने को कहा।

उन्होंने बताया कि छठ व्रती व श्रद्धालुओं के घाट पर जाने के दौरान लाइन पार करते समय ट्रेन का परिचालन कुछ देर के लिए रोक दिया जाएगा। व्रतियों के लाइन पार करने के बाद ही ट्रेन चलेगी। कल से रस्सी तान कर यात्रियों की लाइन लगवा कर सुरक्षा देंगे।