    Chhath Puja: छठ घाटों से धीमी स्पीड में सीटी बजाती गुजरेंगी ट्रेनें, GRP और RPF शृंखला बना करेंगे चौकसी

    By Gopal Tiwari Edited By: Piyush Pandey
    Updated: Mon, 27 Oct 2025 06:00 AM (IST)

    छठ पूजा के अवसर पर, पूर्व मध्य रेलवे ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। छठ घाटों के पास से ट्रेनें 10 किमी प्रति घंटा की गति से गुजरेंगी, और आरपीएफ व जीआरपी विशेष चौकसी बरतेंगे। रेलवे ने कई स्थानों पर अतिरिक्त जवानों की तैनाती की है और यात्रियों को नशाखुरानी गिरोह से बचाने के लिए भी उपाय किए गए हैं। छठ व्रतियों की सुरक्षा को प्राथमिकता दी जा रही है।

    प्रस्तुति के लिए इस्तेमाल की गई तस्वीर। (जागरण)

    जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। पूर्व मध्य रेल के समस्तीपुर, सोनपुर मंडल सहित पांचों रेलमंडलों में रेल लाइन किनारे के छठ घाटों के समीप से काफी कम स्पीड में ट्रेनें गुजरेगी।

    रेलवे द्वारा जारी आदेश के अनुसार इन सभी घाटों को चिह्नित किया गया है, जहां से 10 किमी प्रति घंटा की स्पीड से सीटी बजाती ट्रेनें निकलती जाएंगी। ट्रेन आते समय कोई रेल लाइन पार नहीं करें, इसको लेकर आरपीएफ, जीआरपी ने चौकसी बढ़ा दी है।

    संध्या व सुबह के अर्घ्य के समय विशेष निगरानी के लिए आरपीएफ, जीआरपी मानव शृंखला बना चौकसी बरतेगी। इन सभी जगहों के लिए लोको पायलटों को स्टेशन छोड़ने से पहले काशन पेपर मिल जाएगा।

    माड़ीपुर समेत रेलवे लाइन किनारे स्थित छठ घाटों पर किसी प्रकार की अनहोनी ना हो, इसको लेकर सुरक्षा की पूरी व्यवस्था की गई है। जीआरपी और आरपीएफ के अतिरिक्त जवानों को तैनात किया गया है।

    सोमवार की दोपहर 12 बजे से मंगलवार की सुबह 8 बजे तक जवान छठ व्रतियों और श्रद्धालुओं की सुरक्षा को लेकर प्लेटफार्म एक-छह से लेकर पुरानी पुलिस लाइन तक तैनात रहेंगे।

    रेलवे ने जारी किया अलर्ट

    इसको लेकर रेलवे ने अलर्ट जारी भी किया है। माड़ीपुर के अलावा पांडेय गली के समीप पड़ाव पोखर, नारायणपुर, पूसा रोड, सराय समेत आठ स्थानों पर जवानों की अतिरिक्त तैनाती की गई है।

    रेल एसपी वीणा कुमार रविवार को खुद छठ घटों का निरीक्षण किया। वे मुजफ्फरपुर से हाजीपुर, सोनपुर होते छपरा तक गए और रेल पुलिस को अलर्ट मोड में रहने को कहा।

    उन्होंने बताया कि छठ व्रती व श्रद्धालुओं के घाट पर जाने के दौरान लाइन पार करते समय ट्रेन का परिचालन कुछ देर के लिए रोक दिया जाएगा। व्रतियों के लाइन पार करने के बाद ही ट्रेन चलेगी। कल से रस्सी तान कर यात्रियों की लाइन लगवा कर सुरक्षा देंगे।

    इधर एरिया अफसर रविशंकर महतो के साथ स्टेशन प्रबंधक अखिलेश सिंह के नेतृत्व में क्राउड मैनेजमेंट की मीटिंग हुई। इसमें छठ बाद यात्रियों की भीड़ उमड़ने की संभावना व्यक्त की गई। इसे देखते हुए जंक्शन से खुलने और गुजरने वाली ट्रेनों में भीड़ नियंत्रण को लेकर आरपीएफ-जीआरपी को रस्सी तान कर यात्रियों की लाइन लगवाने का निर्देश दिया गया।

    वहीं, प्लेटफार्म पर कोई भी पार्सल नहीं रखने का निर्देश कामर्शियल विभाग को दिया गया है। विशेष परिस्थिति में ही प्लेटफार्म बदला जाएगा। इधर, यात्रियों को नशाखुरानी गिरोह से बचाव को लेकर रेल एसपी वीणा कुमारी और आरपीएफ के सीनियर कमांडेंट आशीष कुमार के आदेश पर जीआरपी, आरपीएफ की क्यूआरटी तैनात की गई है।