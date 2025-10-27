Language
    Chhath 2025: मुजफ्फरपुर में छठ पूजा पर उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़, डूबते सूर्य देव को दिया अर्घ्य

    By Piyush Pandey Edited By: Piyush Pandey
    Updated: Mon, 27 Oct 2025 07:04 PM (IST)

    पूरे बिहार सहित मुजफ्फरपुर और कई शहरों में छठ पर्व धूमधाम से मनाया गया। व्रतियों ने डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया, घाटों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। भक्ति गीतों से वातावरण भक्तिमय रहा और सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। कई परिवारों ने कृत्रिम तालाब बनाकर पूजा की। आईए तस्वीरों में देखते हैं छठ पर्व...

    बगहा के रामरेखा नदी के मुख्य छठ घाट पर श्रद्धालुओं की भीड़। (जागरण)

    जागरण टीम, मुजफ्फरपुर। लोक आस्था के महापर्व छठ के तीसरे दिन सोमवार को व्रतियों ने अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य अर्पित किया। मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, रक्सौल, जयनगर, शिवहर, बगहा आदि शहरों के प्रमुख घाटों पर छठ का पर्व मनाया जा रहा है।

    रक्सौल नगर परिषद क्षेत्र के प्रमुख घाटों सूर्य मंदिर तालाब, आश्रम रोड छठिया घाट, भकूवाब्रह्म स्थान उत्तरवाहिनी घाट, त्रिलोकीनाथ मंदिर कोइरिया टोला घाट, कौड़िहार घाट और नागाबाबा मठिया घाट पर भी श्रद्धालुओं की अपार भीड़ उमड़ी रही।

    छठव्रतियों ने परंपरागत रीति-रिवाजों के साथ छठी माई की आराधना की। भक्ति गीतों से वातावरण पूरी तरह भक्तिमय बन गया। हालांकि, कार्तिक माह में होने वाले छठ पर्व के मौके पर व्रतियों में आस्था और उत्साह व छठ के परंपरागत गीतों से वातावरण भक्तिमय रहा। घाटों पर मेला जैसा माहौल रहा।

    भीड़ को देखते हुए पुलिस गश्त तो तेज की गई, घाटों पर सुरक्षा व्यवस्था सख्त रही। स्थानीय युवकों ने स्वयं सुरक्षा व्यवस्था की कमान संभाली। छठ घाट पूजा समिति के सदस्यों ने नदी किनारे गड्ढे खोदकर स्वच्छ जल भरकर भगवान भास्कर को अर्घ्य अर्पित किया।

    इसके अलावा कुछ परिवार छत व दरवाजे पर कृत्रिम तलाब बनाकर पूजा अर्चना किया। इसके उपरांत घरों में कोशी पूजा हुई। कल मंगलवार को सुबह व्रती उदयमान सूर्य को अर्घ्य देकर चार दिवसीय छठ महापर्व का समापन करेंगे।

    आईये तस्वीरों में देखते हैं छठ...

    CHHATH 2025

    रक्सौल मुख्यपथ पर स्थित सूर्य मंदिर।

    CHHATH 2025

    सीतामढ़ी: कृत्रिम घट पर भगवान भास्कर को अर्घ्य देते बथनाहा के सोनबरसा व माधोपुर की छठ व्रती।

    chhath 2025

    शिवहर: डूबते सूर्य को अर्घ्य देती व्रती।

    chhath 2025

    नरकटियागंज चीनी मिल समीप हड़बोड़ा नदी छठ घाट पर प्रणाम करते हुए केंद्रीय कोयला एवं खान राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे।

    CHHATH 2025

    सिकंदरपुर सीढ़ी घाट पर छठ मनते श्रद्धालु।

    CHHATH 2025

    जयनगर के कोरहिया गांव के रेलवे लाईन किनारे महदेई पोखर छठ घाट पर श्रद्धालु द्वारा रेलवे लाईन पार करने के क्रम में सुरक्षा के दृष्टिकोण से आरपीएफ व जीआरपी के अलावे स्थानीय प्रशासन के द्वारा दंडाधिकारी को प्रतिनियुक्त किया गया है। आरपीएफ व जीआरपी जवानों के द्वारा रेलवे लाईन पार करते समय सावधानी बरतने की अपील की जा रही है। इसके साथ सभी आने-जाने वाले ट्रेनों को हाॅर्न बजा कर चलाने की मंजूरी दी गई है।

    CHHATH 2025

    शिवहर: बेलवा में घाट पर स्थापित भगवान सूर्य की प्रतिमा।

    CHHATH 2025

    सीतामढ़ी: छठ घाट का जायजा लेते पुलिस अधिकारी।

    CHHATH 2025

    बेनीपट्टी के संसारी तालाब छठ घाट पर सजी घाट।

    chhath 2025

    कमला बलान में पानी में खड़ी व्रती।